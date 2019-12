Frère à louer . T.1 - La chronique BD

Le 31 décembre 2019

Ne vous fiez pas au titre, les émotions ne sont pas à vendre...

Résumé : Orpheline et de plus en plus solitaire, Kanami ne trouve aucun réconfort auprès de son grand frère, distant, voire violent avec elle. Aussi, lorsqu’elle rencontre un jeune homme charmant, elle ne voit en lui qu’un possible aîné à même de la réconforter et de lui apporter une joie éphémère, quitte à payer pour le garder...

Il serait facile de passer à côté de cette petite série, que l’on imagine plutôt "gnan gnan", pleine de bons sentiments et de cœurs avec les doigts... Et pourtant, si certains éléments se raccrochent, avec notamment des dialogues assez clichés, l’environnement se fait intrigant, sans être étouffant pour autant. Très rapidement, le frère de location s’impose dans la narration, invitant à un autre point de vue. L’amour, et surtout l’affection, la famille et surtout la fratrie, sont les thèmes essentiels mais qui semblent petit à petit se ramifier, et l’on espère que les tomes suivants vont s’attacher soit davantage aux flashbacks, soit aux sentiments du gigolo... Ichiiro Hako/ Delcourt Ichiiro Hako a su trouver un style fin et approprié pour avoir une jeune héroïne tendre et triste, tandis que le vrai grand frère a acquis des traits durs, cassants, les deux styles se côtoyant d’ailleurs en même temps. Il n’y a pas de passion, pas d’humour, seulement des bons et des mauvais moments, que le dessin vient appuyer avec douceur le plus souvent, par une larme ou un sourire. Aussi, il ne faut pas encore s’arrêter sur cette première impression, celle d’un manga à l’eau de rose, pour voir que cette eau a un côté trouble bienvenu. Ichiiro Hako / Delcourt Sérieusement émouvant, Frère à louer est une belle découverte, rappelant qu’avant les histoires d’amour, chacun devrait avoir une histoire de famille positive.

176 pages - 7,99€

