Retour à Ithaque - Laurent Cantet - critique

Résumé : Une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche. Cinq amis sont réunis pour fêter le retour d’Amadeo après seize ans d’exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent leur jeunesse, la bande qu’ils formaient alors, la foi dans l’avenir qui les animait… mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui.

Critique : Dans la carrière éclectique de Laurent Cantet, Retour à Ithaque ressemble à un nouveau pari, ce qui ne saurait surprendre de la part d’un auteur qui ne cesse d’étonner, de L’emploi du temps à Foxfire en passant par Entre les murs. Chaque film se différencie des autres non seulement par son sujet, mais par le milieu qu’il examine, avec toujours une acuité de regard qui fonde son originalité. Surprise totale donc que ce huis clos à ciel ouvert, dans lequel unité de lieu et de temps permettent de resserrer une histoire à cinq personnages (et peu de seconds rôles) pris entre leur passé et la situation à Cuba. Si chacun est fortement individualisé, ils s’éclairent mutuellement dans un dialogue acéré et cruel qui laisse peu de temps morts, que ce soit des silences ou des intermèdes musicaux. Mais même ces ruptures sont au service de l’histoire et enclenchent de nouvelles tensions.

Laurent Cantet brasse large, intégrant le contexte politique cubain (les « ils » menaçants) et des itinéraires personnels, en une série de règlements de comptes et d’interrogations : pourquoi Amadeo est-il parti ? Comment a-t-il pu ne pas revenir au chevet de sa femme mourante ? Ces questions qui taraudent le seul personnage féminin trouvent des réponses lors de l’aveu final, après lequel tout est dit : le film se clôt sur un panoramique qui relie les amis séparés et le plan fixe d’une toile figurant un emprisonnement dans des nœuds inextricables.

Si Retour à Ithaque, avec sa référence ironique à Homère, ne peut être séparé de son contexte cubain (voir le grand thème de la peur), il trouve une résonance universelle dans la réflexion sur le vieillissement et les désillusions : c’est que chacun a ses regrets, ses compromissions, ses lâchetés et le sentiment prégnant d’avoir raté sa vie. Que ce soit le peintre alcoolique, l’écrivain devenu cadre en se reniant, la femme qui ne voit plus ses enfants, tous sont dans une situation misérable, qui fait écho à la situation de Cuba. Cantet filme ces échanges en une sorte de chorégraphie très étudiée, au plus près de ces êtres humains englués dans une nostalgie vengeresse et de leurs déplacements toujours signifiants. C’est un pari osé que de ne jouer quasiment que sur des plans de personnages sans lasser ou se répéter. À ce titre, au vu de l’émotion constante que le film dégage, on peut considérer que le pari est réussi, même si, en s’en tenant aux codes théâtraux, le cinéaste n’évite pas certains clichés, notamment dans les allées et venues et l’artificialité de certains rebondissements. Mais il s’appuie sur des acteurs constamment remarquables, dont il enregistre les moindres gestes et qui sont au moins aussi bons quand ils parlent que quand ils écoutent et réagissent.

Les suppléments :



Dans un entretien plutôt court (7 minutes), Laurent Cantet revient sur plusieurs aspects du film. Plus intéressant, le romancier et coscénariste Leonardo Padura analyse les rapports entre son livre, la réalité cubaine et le film (22 minutes).

L’image :



La copie respecte parfaitement les choix de Laurent Cantet dans les nuances de l’éclairage naturel comme dans les noirs profonds.

Le son :



Rien de spectaculaire, bien sûr, mais la piste Dolby Digital 5.1 restitue admirablement le travail sur le son avec son bruit de fond permanent et l’importance primordiale des voix.