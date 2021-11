Héritage et milieu - Vigdis Hjorth - critique du livre

Résumé : Bergljot est rédactrice pour une revue, anime des débats sur le théâtre contemporain norvégien et a refait sa vie avec Lars. D’un premier mariage, elle a eu deux filles, Tale et Ebba, et un fils Soren. Cela fait vingt-trois ans qu’elle a coupé les ponts avec sa famille, qui refuse de reconnaître les abus sexuels commis par son père dont elle a été la victime. Un jour, elle et son frère Bard, qui pour sa part a été physiquement violenté par son père, apprennent que leurs parents ont acté une répartition patrimoniale très favorable à leurs deux jeunes sœurs, Astrid et Asa. Elles ont reçu par donation anticipée les deux chalets de Hvaler dont l’évaluation a été largement sous-estimée. Une injustice de trop pour Bergljot, qui n’a pas d’autre choix que de reprendre contact avec les siens. C’est alors que sonne l’heure des comptes.

Critique : « Si on ne savait pas qu’il y avait deux enfants de plus, …on aurait pu croire que c’était une famille normale ». Cette phrase terrible illustre la dureté de ce roman pour les deux aînés qui, en plus d’avoir subi des sévices, ont été rayés de la vie de leurs parents et désavantagés financièrement.

L’autrice nous brosse le portrait d’une famille de notables à travers l’une de ses membres, Bergljot. Le lecteur ne peut que compatir aux malheurs de cette femme d’une soixantaine d’années, malmenée par la vie, que l’on voit évoluer au fil des pages avec l’alcool comme principal compagnon de route.

Tout au long du roman, Vigdis Hjorth fait de nombreux allers-retours vers le passé tragique de cette femme attachante, en s’attardant sur un inceste subi et toujours douloureux, que n’a jamais dénoncé une mère jalouse et follement amoureuse de son mari. Elle revient ainsi longuement sur tout ce qu’elle a pu vivre, et notamment sur ses erreurs, comme pour mieux nous faire comprendre son mal-être actuel. Ces fautes et ces comportements pourraient sans doute expliquer un éloignement volontaire pendant vingt-trois ans.

Des chapitres très courts parviennent à deux reprises à nous tenir en haleine. Une première fois, chez le notaire, quand Bergljot décide enfin de dire tout ce qu’elle a sur le cœur en lisant une lettre-révélation, puis au moment de l’ouverture du coffre-fort de son père, après la découverte d’une enveloppe mystérieuse. Le lecteur est pris au piège, emporté dans une spirale de suspense en quête de vérité.

Difficile de réconcilier une famille après de tels faits et autant d’années. Comment pardonner à ses sœurs et à ses parents de n’avoir rien vu ou de n’avoir rien dit. Peut-on faire semblant ? Et pourquoi Bergljot ne s’est-elle pas manifestée auprès de la police ? Mais est-ce si simple ? Ne serait-il pas plus facile de taire ce secret, de l’oublier et de réunir la famille, comme le suggère fortement Astrid ?

Ce roman de quatre cents pages, publié le 3 novembre dernier, est essentiellement centré sur la répartition du patrimoine, les déchirements et la jalousie dans une famille apparemment respectable. Le titre, Héritage et milieu, résume parfaitement l’intrigue qui nous est proposée. Si l’autrice raconte le combat touchant et bouleversant d’une femme pour survivre et tenter de se reconstruire, la fin aurait été meilleure avec un peu moins de réalisme.