Interview : Quelques semaines après la fin du festival Entendez-Voir !, qui s’impose année après année comme un événement incontournable, Yves Wansi, son président, fait le bilan de l’édition 2023, la cinquième depuis la création de cette manifestation culturelle. Il évoque aussi les projets de l’association Vue (d’)Ensemble et livre quelques réflexions sur la situation des personnes en situation de handicap dans la société française.

aVoir-aLire : Est-ce que vous pouvez nous présenter l’association Vue(d’)Ensemble, à l’initiative du festival Entendez-Voir ? Quels sont ses objectifs ?

Yves Wansi : Vue (d’)Ensemble est une association née en 2012, son objectif est de militer contre la sédentarisation des déficients visuels en mélangeant les malvoyants, non-voyants et voyants ensemble dans tous types de projet, afin de partager la diversité des regards. Toutes nos activités sont synonymes de sensibilisation au handicap visuel. Notre slogan est : la sensibilisation par l’action.

aVoir-aLire : Pouvez-vous nous expliquer le choix du thème de l’édition 2023 ? Est-ce qu’il témoigne d’un élargissement de la notion de handicap, au regard de ce que nous constatons encore aujourd’hui dans nos sociétés contemporaines, notamment sur la place de la femme dans la société ?

Yves Wansi : Le choix de cette année s’est porté sur les femmes et notamment celles en situation de handicap car, depuis de nombreuses années, les droits des femmes font l’objet de luttes, mais de profondes inégalités demeurent, sans parler du sexisme. Cependant, il existe un double combat mené par les femmes en situation de handicap qui est moins connu.

Le handicap est une cause importante de discriminations en France. Doublée de sexisme, la discrimination est encore plus lourde à combattre. Quel que soit leur âge, les jeunes filles et les femmes ayant une forme quelconque de handicap font généralement partie des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de la société.

Et nous, à travers la culture, nous voulions apporter un regard positif sur les femmes en situation de handicap. Sensibiliser à travers leur talent silencieux et surtout sans antagonisme entre les femmes valides et les femmes en situation de handicap.

aVoir-aLire : Que diriez-vous des conditions d’accessibilité à l’offre culturelle pour les personnes en situation de handicap aujourd’hui en France ? Que demandez-vous aux pouvoirs publics ?

Yves Wansi : L’offre culturelle en faveur des personnes en situation de handicap a beaucoup évolué en France, malgré ce qu’on peut en penser. Il est vrai que la progression est lente selon les villes, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toutes les municipalités, voire les métropoles françaises, qui ont une véritable politique handicap.

Je fais partie des personnes qui voient le verre à moitié plein.

Il est certain que beaucoup de choix culturels ne sont pas encore accessibles aux personnes en situation de handicap, notamment un large choix : la littérature en Falc (Facile à lire et à comprendre) pour les dys ou les autistes, en braille, l’accès à certaines pièces de théâtre, à l’opéra, l’accès à certains musées, l’accès à certains cinémas, etc. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais les choses avancent à leur niveau.

Je dirais aussi qu’étant une personne en situation de handicap, je suis conscient que tout ne peut pas être accessible, il faut être honnête et l’avouer ; notre société a été conçue pour les valides, et nous les personnes handicapées, on ne peut pas être au même niveau que les valides. Il s’agit plutôt de réduire l’écart, certaines personnes en situation de handicap doivent le reconnaître, ce qui n’est pas souvent le cas.

J’ajoute également que les personnes en situation de handicap doivent être force de proposition et non attendre qu’on fasse à leur place. C’est ça le problème. Si on fait à notre place sans qu’on ne soit présent, c’est normal qu’on pense que rien n’est accessible aux handicapés. Les handicapés doivent être acteurs de leur aspiration. Je fais volontiers référence à la citation de Nelson Mandela : "Ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous".

aVoir-aLire : Comment jugez-vous l’évolution du festival depuis sa création ? Est-ce qu’il vous paraît avoir changé le regard que l’on porte sur la place des personnes en situation de handicap dans notre société ?

Yves Wansi Le festival Entendez-voir ! a beaucoup évolué dans sa forme et sa force de proposition depuis cinq ans. Le handicap n’est pas forcément un sujet joyeux, mais nous essayons de le rendre joyeux à travers une programmation de qualité. Au départ, on était parti sur le film et le livre accessibles aux handicapés visuels et aux sourds. Aujourd’hui, nous sommes en train de fédérer plusieurs autres projets et actions culturelles.

Je dirais même qu’on a été obligé de le faire, car aujourd’hui nous sommes en quelque sorte le porte-flambeau de la culture accessible à tous à travers notre visibilité.

Le regard change petit à petit ; il faut juste être persévérant.

aVoir-aLire : Quelles sont les perspectives pour les prochaines éditions ?

Yves Wansi : La prochaine édition de 2024 sera en adéquation avec les JO Paralympiques 2024, car on ne peut pas parler de culture sans parler de sport.

Cette année 2024 sera un moyen idéal de mettre un accent fort sur la culture, le sport et l’inclusion, car tout est lié.

aVoir-aLire : Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le documentaire Strasbourg-Elles que vous avez coréalisé avec Achille Gwem ?

Yves Wansi : Strasbourg-Elles est un projet pensé depuis deux ans avec Achille, mon binôme. On s’est rendu compte qu’à Strasbourg, les femmes en situation de handicap sont très peu mises en avant dans les médias. Et pourtant, il y a du potentiel.

Nous avons fait le focus sur Jessica, Charline et Mireille, parce qu’elles dégageaient une joie de vie extraordinaire à travers leur parcours de vie respectifs.

Elles n’ont pas laissé la société les construire et se plaindre. Elles ont pris les choses en main pour éviter que l’on fasse à leur place. Elles ont entrepris une forme de sensibilisation non affichée comme telle, simplement au travers des différentes actions qu’elles mènent.