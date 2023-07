Japan Expo 2023, des expos tous azimuts !

La Japan Expo, ce sont des stands, bien sûr, des conférences, évidemment, mais aussi de nombreuses expositions pas uniquement consacré au manga !

2023 est un grand cru pour la Japan Expo. Plus d’espace, plus de stands, et donc… plus d’expos ? Il faudrait comparer avec l’année dernière pour confirmer cette hypothèse. Mais foin de regard sur le passé, voici un (petit) panel de ce que nous avons pu parcourir.

Rendons hommage aux maîtres pour commencer. Une exposition complète était consacrée à « Black Jack », série manga créée de Ozamu Tezuka. L’auteur de « Astro Boy » et du « Roi Léo » était en perte de souffle dans les années soixante-dix, avec l’arrivée du gegika, des manga plus réalistes et plus adultes, parlant souvent de la société contemporaine des années soixante.

Tezuka a eu du mal à s’aligner avec cette nouvelle tendance. Il tente un coup de poker sur la commande d’un éditeur qui lui fait confiance et attend de lui des histoires courtes bouclées : pas de séries au long cours, donc. Tezuka propose Black Jack. Non, pas d’histoire de jeu de cartes mais les aventures d’un chirurgien de génie qui opère dans l’illégalité, pour de l’argent. Chaque récit est une nouvelle mission.

C’était ce personnage, sa genèse, son évolution, ses partenaires, ses histoires que vous pouviez découvrir tout au long de cette expo. Et bien sûr, un mur entier était dédié au star system de Tezuka dans cette BD. En effet, Tezuka utilisait ses personnages comme des comédiens qu’il réemployait pour d’autres rôles dans des séries différentes. Une expo très instructive.

L’interdiction de prendre des photos fait qu’en dehors de l’affiche, tout ce que nous pouvons vous dévoiler de cette expo est cette image :

Et vous apprendre que l’intégrale de Black Jack a été rééditée pour l’occasion en deux tomes.

Désappointé par l’absence d’images à vous partager, nous avons enchaîné avec l’exposition Tsukasa Honjo, l’auteur réputé de Cat’s eye et City Hunter, entre autres. Un beau retour en images sur le parcours de cet auteur prolifique (mais existe-t-il des auteurs de manga qui ne soient pas prolifiques ?), sans oublier la présence de planches encadrées et de personnages en cartons.

Si vous vouliez un souvenir plus fun, vous aviez la possibilité de vous faire prendre en photo dans le Cat’s eye Café, un beau décor reconstitué pour l’exposition.

Autre possibilité, être immortalisé près de la voiture de Niki Larsen !

Bon, pour les autres souvenirs, à part ces deux endroits, on revient au point de départ :

Mais cela ne nous a pas arrêté.

En effet, pas loin, il y avait une troisième exposition, baptisé « Meurtres et mystères ».Nous nous sommes précipités. L’exposition présentait différentes séries, liées au polar, au thriller, chacune sur une plaque illustrée. On pouvait trouver Lupin, Sherlock aux côtés de Opium Squad, Terror resonance ou encore Ghost in the shell près d’Invaded.

Les cartons donnaient une fiche signalétique de la série (ou de l’anime) et un résumé de l’histoire ainsi que plusieurs illustrations. Et là, on pouvait photographier, nous vous partageons donc quelques pans de l’exposition, dont vous découvrez la sobre scénographie.

On aurait pu s’arrêter là, mais nous étions appâté par l’exposition Leiji Matsumoto. Nous avons donc parcouru le Hall 5 pour tomber sur une exposition où les photos étaient autorisées. Malheureusement, le tour des lieux est assez rapide, comme vous pouvez le voir par vous-même.

Trois affiches d’Albator, quelques goodies, plusieurs photos émouvantes de Matsumoto sur un pan de mur et une scène reconstituée pour présenter le siège du capitaine de l’Atlantis, avec la légendaire barre, et une magnifique sculpture géante du vaisseau réalisée par Olivier Duhec, dont d’autres œuvres étaient exposées à côté, le vaisseau du capitaine Flam ou encore celui d’Ulysse 31.

Si nous aurions souhaité plus d’images sur Matsumoto et son oeuvre, nous avons été bluffés par le talent qui ressort de ces sculptures de vaisseaux issus des séries de notre enfance.

Nous avons poussé l’immersion un peu plus loin, car en dehors de la pop culture, la Japan Expo propose aussi des expositions consacrées à la vie et la culture japonaise, comme cette « balade au Japon » qui présentait plusieurs villes de l’empire du soleil levant, mettant en avant, en textes et en images, leurs spécificités historiques, gastronomiques, culturelles… Un beau voyage qui vous donnera probablement envie de réaliser le vrai voyage.

Une occasion d’entrevoir Sapporo, Kanazawa ou encore Takamatsu, entre autres. Des villes moins connues que Tokyo ou Kobe mais tout aussi riches d’un passé ancestral.

Et il aurait été dommage de ne pas évoquer, sous peine de ne pas être dans la vague Halyu, l’expo consacrée aux drama Coréens.

Pour les néophytes dans ce domaine, c’était l’occasion de découvrir plusieurs séries coréennes, dont voici quelques photos, qu’il s’agisse de romance, d’histoire, de policier, on a pléthore de choix. Le plus sympathique étant que la plupart de ces dramas tiennent en une douzaine d’épisodes, parfois avec une saison supplémentaire. Bref, pas de quoi vous entraîner dans des mois de visionnage pour une simple série. Pour chaque drama, étaient présentées de nombreuses anecdotes ainsi que des photos d’extraits et du casting.

Une expo sympathique et agréable à visiter, où là encore, nous avons pu prendre des photos.

Un petit tour d’horizon imparfait, car il y avait d’autres lieux à explorer, mais devant toutes les conférences, ateliers, rencontres, le temps nous a manqué.

En tout cas, on espère vous avoir donné un -petit – aperçu des expositions que vous pouviez voir à la Japan Expo et vous donner envie de vous y rendre en 2024.