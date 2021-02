Kingdomtide - Rye Curtis - critique du livre

Résumé : Seule rescapée d’un accident d’avion, Cloris Waldrip, soixante-douze ans, se retrouve piégée au fin fond des montagnes du Montana. Face à la nature impitoyable, elle ne peut compter que sur sa ténacité pour survivre. La ranger Debra Lewis, résolue à la secourir, se lance sur sa piste, suivie de quelques autres sauveteurs. Mais les jours passent, et l’espoir s’étiole. Quand, épuisée, Cloris se trouve confrontée à ce qu’elle prend pour un miracle, puis pour un fantôme, elle hésite à en croire ses sens. Mais s’il existe quelque part un royaume des spectres, ce pourrait bien être dans les forêts du Montana.

Critique : Les éditions Gallmeister renouent ici avec le nature writing, Rye Curtis prenant malgré tout le contre-pied de certains ouvrages de leur catalogue, à la beauté noire et dramatique. Le jeune primo-romancier se démarque tout d’abord par ses décisions narratives. Pour focalisatrices, il choisit deux femmes très différentes : une Texane de soixante-douze ans et une ranger alcoolique et peu sympathique. Toutes deux évoluent dans les bois des Bitterroot Mountains, l’une par accident, l’autre par choix. Cloris Waldrip est la seule rescapée d’un crash d’avion et doit donc apprendre à subsister dans ce milieu inhospitalier, où la neige arrive bien avant le mois de décembre. Se nourrir, éviter de se perdre, de se blesser, tout en essayant de se diriger du mieux qu’elle le peut pour retrouver la civilisation, voilà ses objectifs. Pour ce faire, elle sera aidée d’un ami invisible, peut-être moins angélique qu’il n’y paraît. Quant à Debra Lewis, elle sillonne ces bois, protectrice éméchée de la nature. Certaine que Cloris est encore vivante, elle remue terre et ciel pour la retrouver, entourée de Claude, son collègue hanté par un fantôme, de Pete, hanté par le spectre de son ex-femme, de Broor, énergumène peu raffiné et de la fille de ce dernier, Jill, chasseuse de moucherons imaginaires. La brochette de personnages créés par Curtis est donc étonnante et décalée par rapport à l’apparent sérieux du sujet.

Un chapitre après l’autre, l’auteur suit les pérégrinations des deux femmes. Vingt ans après la catastrophe, Cloris écrit ses mémoires avec la plus grande honnêteté dont elle est capable, ce qui donne lieu à autant de passages savoureux que lassants. S’intercalent au sein de ce journal les pages retraçant la vie de Lewis et celle, presque indépendante, de sa bouteille de merlot… Le début de certaines phrases laisse à penser qu’elles vont s’enrouler sur la page avec poésie avant que la chute de ces mêmes énoncés, souvent très prosaïque et pleine d’un humour assez terre-à-terre ne nous arrache un sourire. Cela n’empêche pas non plus à Curtis d’aborder la différence et la tolérance à travers le regard à la fois candide et assez lucide de la vielle Texane.

Gallmeister se renouvelle donc non sans auto-dérision, laissant malgré tout un goût doux-amer – celui des regrets des œuvres des débuts, qui semblent s’éloigner des préoccupations nouvelles d’un éditeur en pleine mutation.