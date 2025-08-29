L’auberge Champignons Patates - Caroline Peiffer & Cressy - critique

Résumé : Dans le petit village de Chanterelle, au cœur du royaume de Pleurote, deux familles ennemies, les Morilles et les Cèpes, tiennent chacune un restaurant rival sur la même place. Chaque année, elles s’affrontent lors d’un concours culinaire, avec en jeu le prestigieux trophée Champignon-Patate. Mais cette année, un évènement inattendu va forcer Jacks Morille, onze ans, et Annabelle Cèpe, son ennemie jurée depuis toujours, à collaborer pour laver l’honneur de leur famille respective.

Critique : Avec ce nouveau titre publié chez Beta Publisher dans la collection Les Explorateurs de l’Imaginaire, Caroline Peiffer entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure originale où la gastronomie devient un terrain de rivalités, d’humour et de mystères.

Au cœur du royaume de Pleurote, deux familles se disputent la suprématie culinaire : les Morilles et les Cèpes. Chacune tient son auberge sur la place du village de Chanterelle et rivalise d’ingéniosité pour séduire les habitants avec des recettes à base de champignons et de pommes de terre. Dans cette ambiance gourmande et délicieusement décalée, nous suivons Jacks, fils des Morilles, et Annabelle, fille des Cèpes, deux enfants condamnés par la tradition à se détester… jusqu’au jour où un mystérieux empoisonnement bouleverse tout l’équilibre du village.

Le roman jongle avec les références mycologiques et culinaires, tout en abordant des thématiques accessibles aux jeunes lecteurs : la rivalité familiale, l’esprit de compétition, l’amitié naissante et la recherche de la vérité. La plume de Caroline Peiffer, vive et malicieuse, sait trouver le juste ton entre aventure et humour, ponctuée de clins d’œil aux contes classiques et aux codes de la fantasy. Sous ses airs légers et ludiques, le récit évoque aussi des sujets plus sérieux, comme l’injustice ou la peur de perdre ses proches, ce qui lui confère une profondeur touchante. Les illustrations de Cressy, pétillantes et expressives, viennent renforcer l’immersion et nourrissent l’imaginaire des lecteurs.

Ce roman jeunesse se déguste comme une friandise : on y croque avec plaisir et, une fois la dernière page tournée, on en redemande. À mettre entre toutes les mains, dès huit ans, pour les amateurs d’aventures fantastiques et de récits savoureux.