La 44e édition du Festival des 3 continents se tiendra dans la région nantaise du 18 au 27 novembre 2022 

L’événement consacré aux cinémas d’Afrique, Amérique latine et Asie se déroulera dans les cinq cinémas de Nantes (Katorza, Cinématographe Concorde, Bonne Garde et Gaumont) ainsi qu’à Ancenis (Eden 3), Bouguenais (cinéma le Beaulieu), Clisson (le Connétable), Héric (Gén’éric), Rézé (Cinéma Saint-Paul), Saint-Herblain (Le Lutétia), Sainte-Marie-sur-Mer (Cinéma Saint-Joseph), Saint-Nazaire (cinéma Jacques Tati) et la Turballe (Cinéma Atlantic).

Résumé : Créé en 1979 par Alain et Philippe Jalladeau, le Festival des 3 continents a permis de faire connaître en Occident un cinéma jusqu’alors ignoré et a révélé, grâce à ses rétrospectives, des cinéastes de renom.

News : Pendant dix jours, il sera proposé au public 90 films sur 240 séances réparties sur10 villes de Loire-Atlantique.

Outre la compétition internationale et les séances spéciales, seront rendus plusieurs hommages :

Le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda sera présent et il sera possible de découvrir certains de ses films, entre autres son œuvre documentaire ;

Pour la première fois au monde, l’intégralité des œuvres de Mike De Leon, cinéaste philippin majeur, sera présentée ;

Une plongée dans le cinéma de l’Argentin Raul Perrone sera également au programme ainsi qu’une traversée du cinéma indien des années 70 à 90 et un programme autour des histoires de famille ;

Pour la compétition internationale, 10 films en première française et européenne ont été sélectionnés :

Adieu, Capitaine de Vincent Carelli et Tatiana Almeida, documentaire (Brésil)

Autobiography de Makbul Mubarak fiction (Indonésie)

Cendres glorieuses de Bui Thac Chuyên, fiction (Vietnam, France, Singapour)

Day After… de Kamar Ahmad Simon, documentaire (Bangladesh Norvège, France)

L’hiver intérieur de Aamir Bashir, fiction (Inde, France, Qatar)

Jet Lag de Zheng Lu Xinyuan, documentaire (Autriche, Suisse)

Love Life de Kôji Fukada fiction (Japon)

Rule 34 de Júlia Murat, fiction (Brésil)

Scent of Wind de Hadi Mohaghegh fiction (Iran)

Shivamma de Jaishankar Aryar, fiction (Inde)

Un jury, composé de Stéphane Battut, réalisateur (France) ; Renato Berta, directeur photo (Suisse) ; Moustapha Mbengue, musicien et comédien (Sénégal/Italie) ; Vimala Pons, actrice (France) et Axelle Ropert, réalisatrice (France) aura la charge de décerner la Montgolfière d’or et la Montgolfière d’argent à l’un des films en lice. Le prix du public et le prix du jury jeunes compléteront le palmarès.

© 2022 Metropolitan FilmExport

La remise des prix s’effectuera à l’issue de la projection du film de Hirokazu Kore-eda Les bonnes étoiles, en sa présence, le dimanche 27 novembre à 18h à Stereolux à Nantes.

Lors de la cérémonie d’ouverture à Angers Nantes Opéra sera projeté Dirty Difficult Dangerous de Wissam Charaf (Liban), en présence du réalisateur, tandis que, durant le festival, 7 autres films seront proposés en séances spéciales :

© Unité



Nous, étudiants ! de Rafiki Fariala, documentaire (République centrafricaine, France)

Le Pacte d’Alep de Karim Serjieh, documentaire (Syrie, France, Qatar)

Profonds désirs des dieux de Shohei Imamura fiction (Japon) copie restaurée

Rewind & Play d’Alain Gomis, documentaire (France, Allemagne)

La Romancière, le film et le heureux hasard de Hong Sang-soo, fiction (Corée-du-Sud)

- Sambizanga de Sarah Maldoror fiction (Angola, France), copie restaurée

Suzhou River de Lou Ye, fiction (Allemagne, France, Chine) copie restaurée