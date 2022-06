La grande saga du Tour de France

News : La cent-neuvième édition du Tour de France débute ce vendredi et elle s’achèvera le dimanche 24 du même mois. Depuis plus d’un siècle, cet événement s’est inscrit dans la mémoire collective, avec ses moments de gloire et ses scandales (de dopage). Pour fêter cette longévité, le service public fait son auto-promotion et revient en plusieurs chapitres sur les dates les plus saillantes de cette compétition : du maillot jaune à Poulidor, des règnes d’Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain et... Armstrong (sept victoires annulées, tout de même), en passant par la palpitante issue du duel Fignon-LeMond, des exploits de Jeannie Longo aux légendaires étapes de montagne, cette émission spéciale, présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Laurent Ruquier, démontrera aussi que le Tour de France parvient à traverser les années et les difficultés parce qu’il est le tour d’un pays très fier de se regarder tous les étés, façon Guide bleu (on se réfère au chapitre prévu, "la France, un patrimoine unique").