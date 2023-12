La Tour : un concert fiction immanquable

L’expérience peut paraître singulière : un concert fiction radiophonique (donné le 23 décembre 2017 à la Maison de la radio) vécu en direct. Pour autant, le dispositif ne noie pas la fiction. L’Orchestre National de France est au rendez-vous de l’événement et illustre assez magistralement la composition originale de Bruno Letort. Riffs de guitare électrique pour incarner le rétro-futurisme de l’époque, violons et percussions lorsque l’intensité grimpe d’un cran, tout est pensé pour se fondre dans l’esprit de la BD. Pas étonnant lorsque l’on sait que c’est Peeters lui-même l’auteur de cette adaptation. Il est d’ailleurs venu l’introduire avec toute la modestie qui le caractérise, comme un symptôme de la magie à venir.

Le cadre est posé et le spectacle commence. On a du mal à repérer les comédiens dans la foule de musiciens sur scène. Mais très vite la voix de Giovanni, dernière âme sensée dans ce monde imaginaire, tonne. La Tour n’a rien perdu de sa formidable ampleur, magnifique métaphore de notre civilisation et de ses fondations absurdes et fragiles. Pendus à notre guide, on se laisse donc bercer par la voix rauque du comédien Arnaud Churin qui fait passer toutes les vibrations de l’aventure par sa prestance orale, mais pas seulement. Les yeux cherchent aussi à se focaliser sur des repères scéniques et c’est sur la gestuelle du comédien que l’on s’attarde, car c’est bien tout son corps qui conte le récit entre les mondes de Schuiten et Peeters. Il gesticule, grimpe des parois imaginaires, enserre sa nouvelle amie Milena (Véronique Lechat).

Photo : Radio France / Christophe Abramowitz

Formidable conte oral et musical, le concert est également enrichi par les sons, fabriqués en direct devant les regards sidérés. Le vent est ainsi conçu par des draps secoués en harmonie par les deux bruiteuses Sophie Bissantz et Céline Bernard à l’image de tous les effets sonores à venir. Une vraie petite prouesse de synchronisation qui a du donner bien des sueurs froides au chef d’orchestre Jesko Sirvend. Bref, la magie opère, on ressort de là les oreilles chargées de plein de sons et l’esprit vagabondant sur les dernières questions soulevées par l’épilogue incroyable. Une expérience rare, que l’on a aussitôt envie de reproduire.

Le concert sera diffusé le 11 février sur l’antenne de France Culture et ensuite disponible en podcast : foncez ! !