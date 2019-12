Le dernier spectacle de Pierre-Emmanuel Barré gratuit, en streaming

News : D’abord, une page s’ouvre. On a la possibilité de participer ou de ne pas payer. Si l’on choisit la deuxième option, le comique vous fait face en mode SDF et vous laisse l’opportunité de revenir en arrière. Il s’agit peut-être d’une erreur. Si l’on persiste, un énoncé plus précis vous identifie : "Je ne me suis pas trompé, je veux regarder gratuitement et j’ai voté Emmanuel Macron au premier tour".

Les auditeurs de France Inter sont en quelque sorte piégés. Ils croient leur dilemme cornélien résolu en un "clic". Mais ils se font à nouveau vanner : "Je ne me suis pas trompé, je veux regarder gratuitement et je suis Emmanuel Macron".

Une dernière étape à franchir ("je ne paye (vraiment) pas et veux regarder le spectacle") et on y est : plus d’une heure de plaisir par l’un des fleurons de l’humour hexagonal. Quel artiste en ferait autant sur son site officiel ?