Le Festival Nouvelles Images Persanes s’engage en faveur de la liberté de création en Iran

Lancé en partenariat avec AVoir-ALire en décembre 2019, le Festival Nouvelles Images d’Iran de Vitré est devenu "Nouvelles Images Persanes" à l’occasion du tricentenaire des Lettres persanes de Montesquieu. Les associations Garromedia et Vitré : Images d’Iran, cultures persanes, coorganisateurs du Festival et de saisons tout au long de l’année, publient sa défense de la liberté de création et à travers elle, de la jeunesse iranienne confrontée à un régime autoritaire et ultra-représsif.

News : Au fil des années, par leur combat, les femmes iraniennes ont pu s’imposer en devenant majoritaire à l’université à partir des années 2000 et en rayonnant à travers des personnalités internationales ayant grandi en Iran mais vivant désormais à l’étranger comme Shirin Ebad, prix Nobel de la Paix 2003 ; Marjane Satrapi, auteure-dessinatrice et réalisatrice de Persepolis ; Maryam Mirzakhani, mathématicienne et première lauréate de la médaille Fields en 2014. Ces personnalités féminines sont devenues des références mondiales.

Le Festival Nouvelles Images d’Iran a été créé en 2019 avec le soutien décisif de Pierre Méhaignerie, alors maire de Vitré, et de la région Bretagne. La création de ce festival était une façon de tendre la main au peuple et aux créateurs iraniens qui faisaient montre de courage et d’un esprit de résistance qui aujourd’hui éclate au grand jour.

Certains des films projetés à Vitré ont été réalisés par des cinéastes aujourd’hui arrêtés ou qui ne sont plus autorisés à tourner en Iran. Ainsi, en juin 2021, nous présentions Le Diable n’existe pas du cinéaste Mohammad Rasoulof, arrêté le 8 juillet et enfermé dans la tristement célèbre prison d’Evin, théâtre d’affrontements et d’émeutes ce 15 octobre. Nous pensons aussi à l’universitaire Fariba Adelkhah, arrêtée en juin 2019, dont le poème Le Silence, écrit en détention, a été lu à la Maison des Cultures du Monde le 2 novembre 2021. À Vitré, le film Persepolis de Marjane Satrapi, programmé récemment dans le cadre de notre saison automnale, fait écho à cette brûlante actualité.

Nous réaffirmons notre soutien à ce soulèvement féminin, culturel et populaire. Vitré Images d’Iran Cultures Persanes, Garromédia et leurs partenaires associatifs et institutionnels, continueront à défendre la liberté d’expression et de création en Iran, et à promouvoir sa culture et son cinéma.