Le palmarès 2023 de l’Arras Film Festival

News : La 24e édition de l’Arras Film Festival a fermé ses portes après la projection du film de Caroline Vignal Iris et les hommes avec Laure Calamy, et après l’annonce de l’attribution des Prix Atlas or et argent, du prix de la critique presse, du prix du public et du prix regards jeunes.

Dominik Moll, Solène Rigot, Lucie Debay, Laurent Poitrenaux, Laurent Capelluto, jury Atlas 2023 - Arras Film Festival Copyright Claudine Levanneur

Rire et divertissement mais aussi réflexion et ouverture sur le monde, voilà ce que cette édition essentiellement tournée vers les thématiques actuelles a proposé à ses spectateurs, toujours aussi nombreux. Des films traitant de la place des femmes Une affaire d’honneur de Vincent Perez, La nouvelle femme de Léa Todorov, Rosalie de Stéphanie Di Giusto, Le temps d’aimer de Katell Quillévéré, Soudain seuls de Thomas Bidegain, Captives d’Arnaud des Pallières, Première affaire de Victoria Musiedlak, Scrapper de Charlotte Regan, Rien à perdre de Delphine Deloget Goodbye Julia de Mohamed kordofani et quelques autres, du sort des migrants (Green Border d’Agnieszka Holland, Moi, capitaine de Matteo Garrone, La tête froide de Stéphane Marchetti), de l’absurdité de nos sociétés à bout de souffle (Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein Vincent doit mourir de Stephan Castang, Chasse gardée de Frédéric Forestier, L’arche de Noé de Bryan Marciano) et de l’amour qui seul pourra guérir tous nos maux (Le bonheur est pour demain de Brigitte Sy, Et la fête continue de Robert Guédiguian, Simple comme Sylvain de Monia Chokri) ont occupé les écrans arrageois durant dix jours. Et puis des moments forts grâce à la présence de trois invités d’honneur européens. Tout d’abord la Polonaise Agnieszka Holland, figure emblématique du cinéma européen, qui ne cesse, à travers ses films, de revisiter l’Histoire récente afin de permettre de mieux comprendre le présent et éviter les erreurs passées. Après avoir présenté Green Border, son dernier long-métrage, elle s’est prêtée avec talent au jeu de l’échange avec le public. Dimanche après-midi, le cinéaste italien a accompagné Moi, capitaine, projeté en avant-première dans le cadre de la 8ème journée Art et Essai du Cinéma Européen organisée par la CICAE (Confédération internationale des cinémas d’Art et Essai) et l’AFCAE (Association Française des cinémas d’Art et Essai)

Dominique Blanc en dédicace - Arras Film Festival Copyright Claudine Levanneur

et enfin, l’une de nos plus grandes comédiennes, auréolée de quatre César et de quatre Molière : Dominique Blanc, nous régalant de son élocution parfaite et de ses mots si justement choisis, nous a conté son cinéma à elle, puis le lendemain s’est adonnée à l’exercice de la dédicace afin de faire connaître son livre Chantiers, je.

Et puis, la fin de la fête a sonné et avec elle, la remise des prix est arrivée :

Le jury Atlas, composé du président Dominik Moll, des comédiennes Lucie Debay et Solène Rigot et des comédiens Laurent Poitrenaux et Laurent Capelluto a remis

L’Atlas d’or (Grand Prix) à Holly (Belgique) de Fien Troch, l’histoire d’une jeune fille étrange et solitaire qui se découvre soudain un don pour soulager les personnes de leur chagrins.

Dominik Moll et la réalisatrice Fien Troch - Holly, gagnant Atlas d’or 2023 - Arras Film Festival Copyright Claudine Levanneur

L’Atlas d’argent (Prix de la mise en scène) à Hesitation Wound (Turquie) de Selman Nacar, qui propose de partager la détermination d’une avocate confrontée à un dilemme moral pour gagner un procès perdu d’avance.

Le jury presse, présidé par Perrine Quenesson a attribué le prix de la critique presse à Libertate (Roumanie) de Tudor Giurgiu, qui offre une reconstitution réaliste des événements qui se sont produits à Sibiu lors de la révolution roumaine de décembre 1989.

Le prix du public est allé à Without Air (Hongrie) de Katalin Moldovai, ou les vicissitudes d’une enseignante soudainement ostracisée pour avoir suggéré à ses élèves un film dont le contenu déplaît à l’un des parents.

Les lycéens ont attribué le prix Regards jeunes à Slow (Lituanie) de Marija Kavtaradze, ou la touchante histoire d’amour entre une danseuse contemporaine et un interprète en langue des signes qui ne ressent aucun désir sexuel.

Rendez-vous est pris pour la 25e édition qui se tiendra du 8 au 17 novembre 2024.