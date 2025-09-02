Le temps de l’écrivain – Luc Dellisse - chronique livre

Résumé : « Le temps de l’écrivain » commence par un état des lieux, avec plusieurs questions sur ce métier, ce qu’il implique et ses conditions d’exercice dans le monde d’aujourd’hui. L’avenir de l’écrivain et de la littérature est-il sombre, solaire ou éclairé d’un filet de lumière ? Pensées, analyses, réflexions nous amènent vers des réponses possibles...

Critique : Le titre de cet essai évoque tout de suite plusieurs sens : l’avènement de l’écrivain, son rapport au temps, ou les temporalités différentes de celui qui écrit, de celui qui lit et de la société. Il reste sans aucun doute d’autres interprétations envisageables.

Cette ouverture des possibles qui arrive dès la couverture semble refléter totalement le contenu de cet ouvrage. Luc Dellisse tire un fil qui lui permet d’aborder ces thématiques et bien d’autres encore. Il nous parle du sens de la littérature, de l’impact des intelligences artificielles, du rôle de l’écrivain et sa place dans la société, de sa propre organisation pour créer, de sa vision du monde et de celle de la société sur ce métier.

Ce recueil se structure en chapitres courts, dont chaque mot mérite toute notre attention. En effet, il recèle un petit piège inattendu. La langue de Luc Dellisse est très fluide, les pages se tournent facilement, on saisit l’idée globale et on avance. Mais cette fluidité apparente doit être combattue pour prendre le temps de lire en profondeur. Luc Dellisse avance posément et ses raisonnements se construisent à chaque paragraphe, à chaque phrase. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir, de suivre le chemin que nous trace L’auteur. Et c’est au prix de cet effort que l’on commence à sentir que les chapitres ne s’enchaînent pas au hasard. Il y a ce fil qui mène de l’un à l’autre, comme un sentier de forêt, où l’on peut alors s’arrêter et regarder les plantes, les troncs, les feuilles, le ciel. En avançant pas à pas, on découvre une définition de la littérature, une vision du travail de l’écrivain et une explication de la préparation amenant à l’acte d’écrire. Il ne s’agit pas pour l’auteur de saisir l’air du temps et de retranscrire ce réel en fiction, mais plutôt de percevoir l’ensemble du monde à travers ses singularités, de laisser infuser ce que nos sens enregistrent pour construire ensuite le récit, pour manier les mots afin qu’ils racontent la réalité d’une manière qui n’est plus simplement factuelle.

L’écrivain doit sortir de chez lui et aller au contact de l’extérieur. Il n’est pas question de se transformer en romancier aventurier ou explorateur, mais juste de devenir poreux à son environnement. Bien sûr, cela ne suffit pas et ne rend pas compte du travail de pensée, de conversion des idées en mots nécessaire pour construire un récit.

Mais prenons garde, cet ouvrage n’est pas un manuel pour devenir écrivain. En fait, tous ces éléments font partie des multiples réflexions que Luc Dellisse distille tout au long des pages. C’est un simple aperçu des chemins proposés par ce livre. Le lecteur peut librement les arpenter pour découvrir une des nombreuses analyses qui constituent ce temps de l’écrivain.

Le temps de l’écrivain est un livre qui nous offre la possibilité de faire une pause dans notre quotidien si pressé, pour lire, réfléchir et comprendre ce qu’est un écrivain, quels obstacles il risque de rencontrer et quelle place il peut occuper dans notre société actuelle.