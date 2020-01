Le Top 10 d’aVoir-aLire : le film Parasite plébiscité

Virginie Morisson

1- Parasite

2- La favorite

3- Le traître

4- L’œuvre sans auteur 1&2 (surtout le 1)

5- La vie invisible d’Euridice Gusmao

6- Us

7- Marie Stuart, reine d’Ecosse

8- Dieu existe, son nom est Petrunya

9- Et puis nous danserons

10- Edmond

Myriam Desvergnes

1- Parasite

2- The Lighthouse

3- Hors normes

4- Portrait de la jeune fille en feu

5- J’ai perdu mon corps

6- Ad Astra

7- Les enfants de la mer

8- La favorite

9- J’accuse

10- Joker

Fabrice Prieur

1- Parasite

2- Sorry, we missed you

3- La mule

4- El reino

5- La vie invisible d’Euridice Gusmao

6- Et puis nous danserons

7- Un jour de pluie à New York

8- Les misérables

9- Papicha

10- J’accuse

Alexandre Jourdain

1- 90’s

2- Ad Astra

3- Un grand voyage vers la nuit

4- Une fille facile

5- Once Upon a Time... in Hollywood

6- Bacurau

7- Zombi child

8- Parasite

9- Liberté

10- La Mule

Gérard Crespo

1- Once Upon a Time… in Hollywood

2- Grâce à Dieu

3- J’accuse

4- Une vie cachée

5- Midsommar

6- Joker

7- Douleur et gloire

8- Un jour de pluie à New York

9- Les Misérables

10- Pour Sama

Laurent Cambon

1- Roubaix, une lumière

2- So Long, My Son

3- Parasite

4- Pour Sama

5- Sorry we missed you

6- Papicha

7- Gloire et beauté

8- J’accuse

9- Martin Éden

10- Once Upon a Time... in Hollywood

Arthur Champilou

1- Parasite

2- Pour Sama

3- Portrait de la jeune fille en feu

4- Tu mérites un amour

5- J’ai perdu mon corps

6- Papicha

7- Sorry to bother you

8- Chambre 212

9- Minuscule 2 : Les mandibules du bout du monde

10- Rebelles

Claudine Levanneur

1- Sympathie pour le diable

2- Les misérables

3 - Sorry we missed you

4 - Adults in the room

5 - Hors normes

6 - Green book - sur les routes du sud

7 - J’accuse

8 - Chambre 212

9 - Camille

10 - Alice et le maire

Jérémy Gallet

1- Le chant de la couleuvre

2- Parasite

3- Us

4- Liberté

5- 90’s

6- Chanson douce

7- Roubaix, une lumière

8- Once Upon a Time... in Hollywood

9- Une fille facile

10- J’accuse