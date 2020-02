Les nouveaux pauvres - un documentaire édifiant

Notre avis : Causes, conséquences. La première partie du documentaire s’intéresse à des citoyens européens qui, de la France à la Suède, en passant par l’Allemagne, travaillent ou ont travaillé toute leur vie, enchaînent ou ont enchaîné les boulots précaires, et, lorsqu’ils sont retraités, n’ont pratiquement rien pour vivre. Bienvenue dans l’Europe de 2020, qui a inventé la précarisation des individus, à partir du grand tournant néo-libéral des années 80. Le résultat est évoqué par la deuxième partie : l’amertume, le ressentiment, nés de la paupérisation accélérée des plus nécessiteux et de la déchéance économique des classes moyennes, engendrent un réflexe de rejet des partis traditionnels, l’adhésion à des mouvements d’extrême droite, la haine des migrants (que l’on exploite aussi, le reportage le rappelle par l’exemple) ou l’abstention, un peu partout sur le Vieux Continent. Ce n’est pas nouveau, on le savait. Mais plusieurs propos de ces nouveaux "damnés de la terre" ont le mérite d’être clairs. Dans certains cas, des victimes de cette précarité essaient de lutter contre cette ubérisation galopante du système économique et s’attachent à construire des alternatives qui garantissent aux individus des conditions de travail dignes (de jeunes Espagnols livrent des témoignages très probants). Et si la solution venait de la Finlande, où le revenu universel a été instauré à titre expérimental ?

Ce reportage utile et précis s’appuie sur la narration d’expériences concrètes, mises en perspective par des analyses économiques ou sociales et une voix off didactique, qui s’attachent à expliquer rationnellement les phénomènes en cours.