Les petits secrets de la saga « Hunger Games »

News : Toujours réalisé par Francis Lawrence, qui a supervisé les opus 2,3 et 4, le film nous montre un tout nouveau casting, avec Tom Blyth, mais aussi Rachel Zegler, révélée par Steven Speilberg dans West Side Story. Hunger Games raconte l’histoire d’une dystopie qui oblige des jeunes enfants de différents districts à se battre jusqu’à la mort durant un jeu télévisé afin de garder un contrôle sur la population.

Sorti le 15 novembre dernier, le film a atteint les 197 millions de dollars au box-office monde. C’est moins que les derniers opus, mais avec un budget estimé à 100 millions, c’est plutôt un bon score.

Les premiers films de cette série pour jeunes adultes ont marqué leur époque, car ils ont lancé une mode très vive d’adaptations de livres dystopiques, comme Divergente ou Labyrinthe.

Rachel Zegler et Tom Blyth dans "Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur" © 2023 Metropolitan Filmexport. Tous droits réservés.

ATTENTION : cet article contient des spoilers sur l’intrigue des films.

Les livres de Suzanne Collins, dont le premier roman est sorti en 2008, ont été adaptés par les studios Liongate en 5 films :

● Hunger Games en 2012

● Hunger Games - L’embrasement en 2013

● Hunger Games - La révolte, partie 1 en 2014

● Hunger Games - La révolte, partie 2 en 2015

● Hunger Games - La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur en 2023

Pour le rôle de Katniss, des actrices comme Saoirse Ronan, Emma Roberts ou encore Shailene Woodley ont été envisagées pour le rôle, mais il reviendra finalement à Jennifer Lawrence, ce qui va la propulser au rang de star internationale. La jeune femme a pourtant beaucoup hésité à accepter ce rôle, car elle était habituée à des films indépendants comme Winter’s Bone en 2010 et elle redoutait un tourbillon médiatique. Mais depuis, la jeune femme enchaîne les succès et elle obtient l’Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour son rôle dans Happiness Therapy.

Dans cet article, nous allons voir ensemble les différentes sources d’inspiration, que ce soit à l’intérieur des livres et des films avec les costumes et les lieux de tournages.

Référence à la mythologie grecque et la Rome antique

L’histoire de Hunger Games s’est fortement inspirée du mécanisme de la télé-réalité, mais elle contient aussi de nombreuses références à la mythologie grecque. L’auteure de la saga, Suzanne Collins, s’est principalement inspirée de la légende de Thésée et du Minotaure pour son roman. Dans le mythe, suite à une défaite militaire, les Athéniens doivent offrir tous les neuf ans sept filles et sept garçons en sacrifice à Minos, roi de Crète. Les tributs sont tirés au sort et enfermés à l’intérieur du labyrinthe dont personne ne peut sortir. À l’intérieur, le Minotaure, un monstre au corps d’homme et tête de taureau qui se nourrit de chair humaine, les attend. Mais Thésée, le fils du roi Égée, se porte volontaire afin de sauver les Athéniens.

On voit les ressemblances entre Thésée et Katniss. Ils sont tous les deux des jeunes qui sont donnés en sacrifice, suite à une punition contre une rébellion. Ils se portent volontaires afin de sauver des vies et doivent accomplir leur mission dans une arène.

Avec son arc et ses flèches, notre héroïne est une référence à Artémis, la déesse de la chasse. Le nom de Katniss n’a pas été choisi au hasard, car c’est le nom d’une plante, qui est aussi surnommée « tête de flèche ».

En plus de la déesse de la chasse, la divinité de la mer, Poséidon, est parfaitement représentée par les différents personnages du district 4, car son industrie principale est la pêche. On le voit avec leur toge bleue et la broche en étoile de mer durant le défilé des chars du premier film. Pour le deuxième, Finnick a de nombreux points communs avec Poséidon, mais aussi Aquaman dans les comics (blond, musclé qui manie un trident). Par ailleurs, son prénom veut dire « branchie » en anglais.

Si on regarde à nouveau le défilé des chars, les costumes de Kato et Clove du district 2 sont inspirés du dieu Hermès, le messager des dieux avec les ailes de leurs couronnes. Pour le District 6, la lune qui entoure le visage des participants est une référence à la déesse lunaire, Sémélé.

La corne d’abondance de l’arène est aussi une référence à un objet mythologique qui est toujours rempli de nourriture. Elle vient de la chèvre Amalthée, qui nourrit Zeus, le roi des dieux, durant son enfance.

De plus, les films La révolte montrent une ancienne participante à des jeux mortels qui prend la tête d’une révolution. On peut y voir une référence à l’histoire de Spartacus. Le nom du pays fictif est lourd de sens, car le mot « Panem » provient de la phrase latine de l’Antiquité « Panem et circense » qui signifie « du pain et des jeux ». D’ailleurs, les noms des caméramans, Castor et Pollux, sont aussi des références à la mythologie grecque, car ce sont les prénoms des frères d’Hélène de Troie. Par ailleurs, l’entraîneuse en chef des tribus du premier film s’appelle Atala. C’est une inspiration de l’héroïne grecque, Atalante, réputée pour courir très vite.

Des icônes de la haute couture

Le premier film a été dirigé par Gary Ross avec Judianna Makovsky en tant que cheffe costumière et pour les quatre suivants, Francis Lawrence a choisi de travailler avec Trish Summerville. Après le succès du premier volet, l’équipe des costumes a voulu ajouter un côté haute couture au reste de la saga, en collaborant avec des designers de mode. Il y a eu énormément de location de costumes auprès de grands créateurs. On retrouve des tenues du styliste britannique, Alexander McQueen, de l’Écossais Christopher Kane ou du Coréen Juun.J. Cela permettait de gagner un temps énorme au niveau de la production.

Une des tenues iconiques de la saga est la robe rouge de Katniss. Elle a été fidèlement reproduite par rapport aux livres. Le feu, qui apparaît sur sa robe quand elle tourne, a été rajouté en post production. Une autre tenue qui a marqué les esprits est la robe de mariée de Katniss dans le deuxième volet, créée par le styliste indonésien Tex Saverio. Le corset est fait en organza, un tissu fin et transparent fabriqué à partir de soie, recouvert de cristaux Swarovski. Par-dessus, des pièces métalliques s’élèvent afin de symboliser le feu et les flammes. La partie de la jupe comporte de nombreuses couches de volants en organza et en mousseline, qui confère au mouvement un aspect aérien et fluide. Ceci est une référence directe au geai moqueur, l’emblème de la jeune femme.

En ce qui concerne les tenues de combat, Summerville a expliqué que la tenue la plus difficile à créer était la combinaison que portent tous les participants du deuxième film, car elle devait être adaptable pour toutes les morphologies et tous les types de cascades. Pour l’armure de Katniss dans la troisième partie, l’équipe des costumes a pris comme référence Jeanne d’Arc afin qu’elle ressemble à une femme soldat.

Le Capitol vs le District 12

Dans les films, les citoyens du Capitole ont de l’intérêt pour le paraître et leurs costumes devaient être le symbole de leurs richesses, qu’ils tiennent pour acquis. Ils portent donc au quotidien des vêtements fous et colorés. La décadence du Capitole est notamment incarnée par le personnage d’Effie, jouée par Elizabeth Banks. Elle donne l’impression d’être serrée dans ses vêtements comme pour montrer qu’elle est prisonnière des codes du Capitole qu’elle suit aveuglément. Dans presque toutes les scènes, Effie porte des perruques colorées et des robes élaborées. Elle est la seule à être richement habillée et maquillée lors de la première sélection de Katniss. Sa robe violette est inspirée des créations de la styliste italienne, Elsa Schiaparelli.

Les habitants du Capitole sont en totale opposition par rapport au District 12. Les deux costumières se sont inspirées des photographies de mineurs, notamment celles de Dorothea Lange pendant la Grande Dépression américaine. Ce sont principalement des habits de travail, des lainages, salis et usés dans des tons gris bleu froid, blanc cassé avec des nuances jaunes, le gris foncé et quelques bruns. Les couleurs choisies renforcent le sentiment de désespoir et de peur.

Hunger Games, la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est sorti en salle le 15 novembre 2023 et tous les films de la saga sont disponibles sur Prime Video.