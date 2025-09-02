Leur Orson Welles, grands entretiens – Jean-Pierre Berthomé et François Thomas - chronique livre

Résumé : « Leur Orson Welles, grands entretiens » réunit des échanges avec des techniciens et comédiens ayant travaillé avec Orson Welles à différentes périodes de sa vie mouvementée.

Critique : Cet ouvrage présente douze entretiens avec des monteurs, comédiens, producteurs, opérateurs, décorateurs et directeurs de la photo. Des représentants de corps de métier du septième art qui ont connu Orson Welles, ou plutôt, une des facettes de ce réalisateur.

Ce qui ressort, c’est l’admiration pour ce personnage hors norme, parfois les tensions ayant existé ainsi que les disparitions d’Orson Welles, capable de s’évanouir dans la nature du jour au lendemain.

Théâtre, radio, cinéma, télévision : Orson Welles s’est frotté à tout, avec succès, au moins un temps. Il pouvait naviguer de la fiction au documentaire, de la publicité au court-métrage, des grandes équipes hollywoodiennes aux petits groupes de tournage.

Le plus fascinant est de voir comment Orson Welles travaillait et vivait son métier. Orson Welles était un magicien de l’image, il pouvait recréer une ambiance en trichant, raccorder deux plans tournés dans deux pays différents avec des doublures et deux ou trois accessoires. En jouant avec la réalité, il mettait également la technique au profit de sa vision de la création. À côté de cela, Orson Welles écrivait l’histoire d’une manière différente du système habituel des productions de cinéma. Normalement, on rédige, on tourne et on monte. En cas de souci au montage, on peut être amené à tourner à nouveau, à modifier des choses, mais il faut l’éviter le plus possible pour des raisons économiques. Aux yeux d’Orson Welles, l’écriture continue tout au long du processus, il peut réécrire pendant la production, voire la post-production. Tourner durant le montage fait partie pour lui de la manière de réaliser un film. C’était son approche et il s’en accommodait très bien. Mais cette méthode n’étant pas celle des sociétés de production, cela créait des conflits. Et Orson Welles, de déceptions en abus, se méfiait des producteurs. Il ne voulait plus se retrouver les mains liées par un contrat hollywoodien et était prêt à claquer la porte dès que quelque chose ne lui convenait pas. Cela rendait forcément les négociations et les recherches de financement compliquées.

On découvre pourtant que Orson Welles n’a jamais cessé d’avancer : il était sur deux, trois projets en même temps. Sa capacité de travail était énorme et il n’était pas évident de le suivre et de tenir son rythme.

Il y a également un autre point évoqué dans plusieurs des entretiens de ce recueil. Orson Welles préférait filmer vite, plutôt que d’attendre des fonds ou du matériel. Il pouvait rebondir en utilisant son côté magicien et arriver à un résultat impressionnant toute l’équipe : mais pour cela, les personnes présentes devaient retrousser leurs manches et accepter de mettre la main à la pâte d’une manière inattendue. Un producteur pouvait tenir le projecteur, un monteur venir conduire une voiture et ainsi de suite.

Ces entretiens nous dévoilent le grand technicien, le comédien hors pair et l’être humain, avec ses qualités et défauts, qu’était Orson Welles. Le recueil porte bien son nom, car chacun a côtoyé son Orson Welles. L’ensemble de ces rencontres dessine un portrait sans doute incomplet, mais une esquisse globale proche de la réalité.

Leur Orson Welles, grands entretiens regroupe plusieurs interviews de partenaires de travail d’Orson Welles, qui racontent leurs relations avec ce créateur. Des rencontres passionnantes qui permettent de mieux cerner qui pouvait être Orson Welles.