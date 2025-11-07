La splendeur des Amberson - Orson Welles - critique

Le 7 novembre 2025
Deuxième film d’Orson Welles, le petit génie d’Hollywood, qui transforme l’essai après l’incontournable Citizen Kane.
- Réalisateur : Orson Welles
- Acteurs : Joseph Cotten, Anne Baxter, Tim Holt, Agnes Moorehead, Dolores Costello, Ray Collins, Richard Bennett, Erskine Sanford
- Genre : Drame, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Editeur vidéo : Éditions Montparnasse
- Durée : 1h28mn
- Titre original : The Magnificent Ambersons
- Date de sortie : 15 novembre 1946
– Année de production 1942
Résumé : Fin du XIXe siècle. Une voix off (Orson Welles lui-même) raconte avec humour la vie d’une petite ville américaine, notamment les rumeurs qui courent autour de la riche famille Amberson.
Critique : Bien que démarrant sur un ton primesautier et moqueur, c’est bien à un conte cruel que nous convie Orson Welles. Celui-ci, tout auréolé de l’incroyable succès de Citizen Kane, son premier film devenu une pierre angulaire du cinéma hollywoodien, était évidemment attendu au tournant pour son deuxième.
Si le public et la critique n’ont pas franchement suivi, le jeune cinéaste réalise pourtant une nouvelle fois une prouesse de cinéma.
L’histoire tourne principalement autour de l’héritier de la famille Amberson : George (Tim Holt) petit monstre dès sa naissance, prétentieux, sans cœur, paresseux et jaloux, qui va mettre la zizanie dans tout son entourage. Il ne supportera surtout pas que sa mère Isabel (Dolores Costello), devenue veuve, se rapproche d’Eugene (Joseph Cotten), son amour de jeunesse. Il est prêt à sacrifier son amour pour Lucy (Anne Baxter), la propre fille d’Eugene, pour ne rien céder.
La mise en scène est magistrale : plans larges mettant les acteurs soit en premier plan, soit en fond d’écran, séquences avec une caméra penchée, ou encore travellings astucieux créant une très étrange atmosphère, particulièrement dans les scènes situées dans l’immense et présomptueuse demeure des Amberson, qui devient un personnage à part entière.
La distribution sert aussi admirablement le propos. Autour d’un Joseph Cotten, d’une bonté indéfectible, se trouvent la douce Dolores Costello, qui passe tout à son fils prodigue, Tim Holt, héritier véritable tête à claques ; Anne Baxter, fine mouche qui cache bien son jeu ; et Agnes Moorehead, la tante vieille fille, complice de la duplicité ambiante, qui saura se montrer admirable au moment opportun.
Le cinéaste prodige mettra quatre ans a tourné son film suivant, Le criminel (The Stranger), un thriller, intéressant mais plus convenu, dans lequel il se mettra lui-même en scène aux côtés d’Edward G. Robinson et de Loretta Young.
- Copyright : RKO Radio Pictures Inc./Mercury Productions
