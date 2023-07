Mort de l’acteur Alan Arkin

News : Acteur américain, Alan Arkin montre dès l’adolescence un goût pour le théâtre et la musique. Il se produit sur scène, à Broadway, ainsi qu’à la télévision. En 1966, il est remarqué au cinéma avec un premier rôle, dans la comédie de guerre Les Russes arrivent, les Russes arrivent de Norman Jewison, pour laquelle il est nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Après avoir terrorisé Audrey Hepburn dans Seule dans la nuit (1967) de Terence Young, il interprète un sourd-muet dans Le cœur est un chasseur solitaire (1968) de Robert Ellis Miller, une composition qui lui vaut une deuxième nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Ses rôles des années 70 et 80 sont moins importants, mais il se distingue en officier dans le corrosif Catch 22 (1970) de Mike Nichols, en Sigmund Freud dans Sherlock Holmes attaque l’Orient-Express (1976) de Herbert Ross, et en courtier en assurance dans Big Trouble (1986) de John Cassavetes. Entre-temps, Alan Arkin est passé à la réalisation avec Petits meurtres sans importance (1971) et Schmok (1977). Dans les années 90, le comédien devient un second rôle récurrent, de Havana de Sydney Pollack à Jakob le menteur (1999) de Peter Kassovitz. Il incarne le père de Winona Ryder dans Edward aux mains d’argent (1990) de Tim Burton, l’un des agents immobiliers de Glengarry (1992) de James Foley, et le policier tenace dans Bienvenue à Gattaca (1997) d’Andrew Niccol. Une nouvelle génération le découvre lorsqu’il interprète le grand-père héroïnomane dans la comédie culte Little Miss Sunshine (2006) de Jonathan Dayton et Valerie Faris. Il gagne alors l’Oscar mais aussi le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle. Après cela, on le retrouve dans de nombreux autres films, chef des renseignements dans Max la menace (2008) de Peter Segal, ou producteur de cinéma dans Argo (2012) de Ben Affleck. Il tourne jusqu’en 2022. Alan Arkin est décédé le 29 juin 2023 à l’âge de 89 ans.