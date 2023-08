Mort de l’actrice Antonella Lualdi

News : Actrice italienne, Antonella Lualdi est née au Liban d’un père italien et du mère grecque. Après des essais peu concluants au théâtre, elle est repérée par les producteurs de Cinecittà qui cherchent à en faire une star à la fin des années 1940. Elle fait ses débuts avec Signorinella (1949) de Mario Mattoli et Pour l’amour du ciel (1950) de Luigi Zampa. Jeune fille ou jeune femme, elle interprète de touchants personnages féminins, aidée par une photogénie impeccable et de réelles capacités dramatiques, quelque part entre Lucia Bosè et Silvana Mangano. Elle fait partie du casting du trop méconnu Le manteau (1952) d’Alberto Lattuada, d’après Gogol, avant d’irradier La chronique des pauvres amants (1954) de Carlo Lizzani. On la sollicite également pour des coproductions franco-italiennes. Elle incarne ainsi Mathilde de La Mole dans Le rouge et le noir (1954) de Claude Autant-Lara, d’après Stendhal. Deux ans plus tard, elle tient le premier rôle de la comédie Les amoureux (1956) de Mauro Bolognini, aux côtés de Franco Interlenghi, son époux à la ville.

Extrait du film Les garçons (La notte brava, 1959) de Mauro Bolognini

Le réalisateur les dirige à nouveau dans Les jeunes maris (1958) et Les garçons (1959), deux autres bijoux à redécouvrir. Parmi ses autres films de la décennie, on peut citer Une vie (1958) d’Alexandre Astruc, d’après Maupassant, et À double tour (1959) de Claude Chabrol. Dans les années 60, Antonella Lualdi est au sommet de sa beauté et de son talent. Elle tourne des films aussi divers que Les titans (1962) de Duccio Tessari, Parlons femmes (1964) d’Ettore Scola et Les cent cavaliers (1964) de Vittorio Cattafavi. Par la suite, la qualité des longs métrages est moindre et la télévision l’accapare davantage. On revoit toutefois la comédienne dans des œuvres de Claude Sautet (Vincent, François, Paul et les autres…, 1974), José María Sánchez Álvaro (Pájaros de ciudad, 1981) ou Guy Gilles (Néfertiti, la fille du soleil, 1995), ainsi que dans des séries (Les Cordier, juge et flic). Elle se retire après La bella società (2010) de Gian Paolo Cugno. Antonella Lualdi est décédée le 10 août 2023 à l’âge de 92 ans.