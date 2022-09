Mort de l’actrice Louise Fletcher

News : Louise Fletcher débute à la télévision américaine en 1958 et y enchaîne des petits rôles pendant trois ans, apparaissant notamment dans les séries Les incorruptibles et Perry Mason. Elle aborde le grand écran en 1963, jouant un personnage secondaire dans Le téléphone rouge de Delbert Mann. Son mariage avec le producteur Jerry Bick l’écarte paradoxalement des studios, l’actrice se consacrant à sa vie de famille pendant une dizaine d’années. Louise Fletcher retrouve la profession en 1974 et se voit dirigée par Robert Altman dans Nous sommes tous des voleurs, aux côtés de Keith Carradine et Shelley Duvall. L’année 1975 marque un tournant dans sa carrière. Si elle est du casting du polar La roulette russe de Lou Lombardo, c’est son rôle de la cruelle infirmière en chef Ratched dans Vol au-dessus d’un nid de coucou de Miloš Forman qui marque les esprits. Symbole des dérives d’une psychiatrie autoritaire et rigide, son personnage doit faire face aux vélléités de rébellion de Randall McMurphy, interprété par Jack Nicholson. Le film est monté sur le nom ce dernier qui figure en haut de l’affiche. Mais la comédienne parvient à faire jeu égal avec lui, le masque de froideur malveillante qu’elle prête à Ratched contrastant avec le cabotinage jubilatoire de son partenaire. L’œuvre remporte cinq Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Fletcher, également récompensée aux BAFTA et Golden Globes.

Après ce sommet, Louise Fletcher interprète le docteur Gene Teskin dans L’exorciste II : L’hérétique de John Boorman, dont elle partage l’affiche avec Richard Burton, Linda Blair et Max von Sydow. Cette fausse suite du film d’horreur culte de John Boorman apparaît rétrospectivement comme un modèle d’expérimentation arty mais déroute le public à sa sortie. L’actrice termine la décennie avec trois productions mineures dont Le privé de ces dames (1978) de Robert Moore et Le mariage de Lublin (1979) de Menahem Golan. Les années 80 sont plus difficiles pour Louise Fletcher qui tourne des films anodins et sombre même dans la série Z avec Mama Dracula (1980) de Boris Szulzinger, dont elle tient le rôle-titre. Elle a des emplois plus secondaires avec L’invasion vient de Mars (1986) de Tobe Hooper ou À fleur de peau (1988) de Zalman King. La télévision à laquelle elle est retournée lui offre des propositions plus intéressantes : elle y sera active jusqu’en 2017. Au cinéma, on la revoit dans plusieurs productions dont Blue Steel (1990) de Kathryn Bigelow, Giorgino (1994) de Laurent Boutonnat, Programmé pour tuer (1995) de Brett Leonard Sex intentions (1999) de Roger Kumble, Sac d’embrouilles (2000) de Michael Browning et A Perfect Man (2013) de Kees Van Oostrum. En 2020, une série télévisée, Ratched (avec Sarah Paulson), se présente comme le préquel du film de Forman, axée sur le passé de l’infirmière en chef. Louise Fletcher, qui reste à jamais associée à ce personnage, est décédée le 22 septembre 2022 dans le Tarn, en France, où elle possédait une maison. Elle était âgée de 88 ans.