Vol au-dessus d’un nid de coucou - Miloš Forman - critique

Résumé : Afin d’échapper à la prison, Randle McMurphy simule la folie et se fait interner. Devenu populaire auprès des patients grâce à sa joie de vivre et son insolence, il prend la tête d’une rébellion contre l’autorité exercée par Miss Ratched, l’implacable infirmière en chef…

Critique : Adapté d’un roman éponyme de Ken Kesey (1962) qui fut ensuite l’objet d’une pièce de théâtre à Broadway, Vol au-dessus d’un nid de coucou est, avec Amadeus, le film le plus célèbre de Miloš Forman, tant par sa réussite artistique que par son succès commercial et les nombreuses récompenses reçues. Parmi celles-ci, on peut citer cinq Oscars, dans les catégories film, réalisateur, acteur (Jack Nicholson), actrice (Louise Fletcher) et scénario adapté (Lawrence Hauben et Bo Goldman). Après avoir été le chef de file de la Nouvelle Vague du cinéma tchécoslovaque avec des merveilles comme Les amours d’une blonde, Forman s’exila aux États-Unis et s’y fit d’abord remarquer par Taking Off, une œuvre emblématique de la contre-culture mais qui s’avéra être un échec public. Vol au-dessus d’un nid de coucou, proposé à Forman par Kirk Douglas, et produit par United Artists et Michael Douglas Production, lui permit d’élargir son audience et trouva un accueil consensuel. Le film frappe d’abord par l’épure et la rigueur de sa mise en scène, se refusant à tout mouvement superflu de caméra et autres effets ostentatoires, et ce depuis la première séquence qui commence par un plan fixe montrant l’infirmière Ratched entrant dans l’hôpital psychiatrique en début de journée.

Le style de Forman est cohérent avec le caractère oppressant de son sujet, assumant le dispositif de théâtre filmé tout en trouvant un véritable rythme cinématographique, incrustant même une belle échappée en extérieur lorsque McMurphy organise une fugue collective au bord de la mer, avec des acolytes surpris de se voir embarqués dans un bateau de pêche. Prisonnier de droit commun ayant voulu échapper à l’univers carcéral en se faisant passer pour fou, McMurphy croit débuter une vie peinarde en arrivant dans l’institution psychiatrique, où il est d’abord en observation. Il n’avait pas prévu un règlement intérieur plus strict qu’en prison, et appliqué à la lettre par une infirmière en chef austère et implacable avec laquelle il se trouve confrontée. Le roman et la pièce voulaient dénoncer l’archaïsme du système psychiatrique des années 60, avec ses abus de médicaments, ses séances de groupe assimilés à une violation de l’intimité, et ses méthodes cliniques (électrochoc, lobotomie) plus proches de la répression que du soin. On retrouve cet aspect dans le film qui en ce sens est dans le prolongement de Shock Corridor, réalisé douze ans plus tôt par Samuel Fuller. Mais le présent projet étant porté par Forman, il est évident qu’il faut voir aussi une dénonciation du pouvoir communiste ne cédant aucune place aux libertés individuelles et collectives.

L’une des scènes emblématiques est à cet égard celle dans laquelle Miss Ratched refuse d’allumer la télévision pour un match de base-ball, même lorsqu’un vote qu’elle sollicite indique une majorité de pensionnaires favorable à la demande de McMurphy. De manière plus générale, Vol au-dessus d’un nid de coucou est aussi une réflexion passionnante sur les limites du contrôle social et la difficulté à formuler et trouver son libre arbitre : après tout, la plupart des internés que l’on voit dans le film ne le sont-ils pas de leur plein gré ? Combinant avec bonheur des scènes de comédie et d’autres de pure tragédie psychologique, l’œuvre doit aussi beaucoup au travail de l’équipe artistique et technique, dont la photo de Haskell Wexler et Bill Butler, et la musique de Jack Nitzsche. Et les interprètes sont tous admirables, à commencer par Jack Nicholson au cabotinage indiscutable mais irrésistible, et qui trouve l’une de ses meilleures compositions, après Chinatown et avant Shining. Louise Fletcher incarne à la perfection l’impassibilité et la cruauté, et son personnage sera à l’origine d’une série télévisée, Ratched, préquel du film. Mais il faudrait citer tous les seconds rôles, de Brad Dourif en jeune homme bégayant victime d’une mère (puis d’une infirmière) castratrices, à DannyDeVito et Christophe Lloyd (peu connus à l’époque), en passant par Will Sampson en Amérindien témoin d’autres traumatismes.