Mort de l’actrice Mylène Demongeot

News : Formée au cours Simon, Mylène (née Marie-Hélène) Demongeot débute au cinéma en 1953. Raymond Rouleau lui permet de percer avec le personnage d’Abigail dans son film Les sorcières de Salem (1957), aux côtés de Simone Signoret et Yves Montand. L’année suivante, il la dirige au théâtre dans Virage dangereux de John Boynton Priestley. Au cinéma, Mylène Demongeot est sollicitée par des réalisateurs étrangers, tels Otto Preminger (Bonjour tristesse, 1959), Mauro Bolognini (Les garçons, 1959) ou Dino Risi (L’inassouvie, 1960). Vedette de cinéma des années 1960, elle est souvent à l’affiche de coproductions franco-italiennes, comme L’or des Césars (1963) d’André de Toth ou Tendre voyou (1966) de Jean Becker. Elle tourne aussi à deux reprises pour Michel Deville (À cause, à cause d’une femme et L’appartement des filles, 1963). Mais l’actrice est le plus souvent cantonnée à des films commerciaux, des Fantômas (1964-67), où elle partage l’affiche avec Louis de Funès et Jean Marais, au redoutable Furia à Bahia pour OSS 117, tous réalisés par André Hunebelle. Mylène Demongeot se fait plus rare dans les années 70-90. On la voit toutefois dans une vingtaine de films, dont Signé Furax (1981) de Marc Simenon (qui fut son époux) et Tenue de soirée (1986) de Bertrand Blier. Dans les années 2000, Mylène Demongeot effectue un retour remarqué. Elle est nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour 36, quai des Orfèvres (2004) d’Olivier Marchal et La Californie (2006) de Jacques Fieschi. Elle reste sur la brèche avec les trois Camping de Fabien Oneniente. On la retrouve en amie de Catherine Deneuve dans Elle s’en va (2013) d’Emmanuelle Bercot et Sage femme (2017) de Martin Provost. Mylène Demongeot est décédée le 1er décembre 2022 à l’âge de 87 ans.