Mort de l’actrice Raquel Welch

News : À l’instar d’Anita Ekberg, Ursula Andress, Jayne Mansfied et quelques autres, Ursula Andress aura marqué le cinéma par son sex-appeal et sa plastique généreusement mise en avant par les chefs opérateurs et les magazines de mode. Sa carrière cinématographique (et télévisuelle) se déroule de 1964 à 2017 mais son âge d’or a lieu dans les années 50 et 60, qui marquent la plénitude de sa beauté. Elle devient une icône de l’érotisme avec la série B Un million d’années avant J.C. (1966) de Don Schaffey, où elle apparaît en femme préhistorique vêtue d’un bikini. Si sa filmographie est sans relief, Raquel Welch montre de réelles qualités d’actrice dans le western Les cents fusils (1969) de Tom Gries, film qui rompt avec le classicisme hollywoodien pour explorer le genre de la blaxploitation. Elle tire aussi son épingle du jeu dans le sketch Fate Elena de Mauro Bolognini des Les Ogresses (1966) ; et dans Les trois mousquetaires (1973) de Richard Lester, pour lequel elle remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie. En fait, Raquel Welch côtoie de grands réalisateurs mais pour leurs films mineurs. C’est le cas de Richard Fleischer (Le voyage fantastique, 1966), Stanley Donen (Fantasmes, 1967), James Ivory (The Wild Party, 1975), ou Peter Yates (Ambulances tous risques). Mais sans doute faut-il redécouvrir Myra Breckinridge (1970) de Michael Sarne, comédie audacieuse sur la transidentité, où elle partage l’affiche avec Mae West, autre sex-symbol (alors en fin de carrière) ; ou encore Barbe Bleue (1972) d’Edward Dmytryk, coproduction franco-germano-américaine, « œuvre baroque, sensuelle et violente » selon Jean-Patrick Géraud. Il est par contre permis d’oublier ses prestations pour Ken Annakin, George P. Cosmatos ou Claude Zidi… Raquel Welch et décédée le 15 février 2023 à l’âge de 82 ans.