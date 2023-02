Les cent fusils - Tom Gries - critique et test Blu-ray

Résumé : Dans le Mexique de 1910, un voleur et un shérif s’allient pour aider le peuple Yaqui à résister contre les armées mexicaine et allemande. Ils projettent dans ce but de dévaliser une compagnie de chemin de fer afin de dérober cent fusils mis en réserve.

Critique : Réputé pour la scène de « douche » de Raquel Welch et pour l’étreinte de celle-ci avec le Noir Jim Brown, qui choqua son époque, Les cent Fusils souffre d’un scénario prévisible et d’une interprétation approximative : entre les trois acteurs principaux, c’est un concours d’expressions limités ou caricaturales. Et même les figurants mettent de la mauvaise grâce à tomber. Cette histoire cousue de fil blanc, qui multiplie les tunnels dialogués, joue d’oppositions basiques (le général et l’Allemand, le shérif et le braqueur) dans des séquences assez plates.

On comprend que Tom Gries, qui avait tourné l’année précédente un intéressant Will Penny, le solitaire se soit désintéressé de péripéties convenues. Mais Les cent fusils vaut mieux que la somme de ses défauts et si l’on prend un plaisir (coupable) à ce petit western, c’est d’abord et avant tout pour deux types de séquences particulièrement réussies ; quand il doit filmer des scènes d’action avec de nombreux figurants, Gries soigne son travail : utilisation des décors, cadrages, mouvements de caméra, gestion de l’espace, tout y est et magnifie ce que le scénario schématise. Plus inattendu, c’est dans les longues séquences de cavalcades que le cinéaste prend son temps, inscrivant ses personnages dans de magnifiques paysages désertiques. On sent là une tentation de mettre en œuvre un savoir-faire gratuit, qui ralentit même un rythme déjà partiellement anémié.



© 1969 Twentieth Century Fox. Tous droits réservés.

Par ailleurs Les cent Fusil témoigne de l’état du western hollywoodien à la fin des années 60, quand il est contesté, en particulier en Italie ; la parodie n’est pas loin, et en tout cas le cœur n’y est plus. On est presque dans un maniérisme qui recycle diverses influences : le western mexicain, mais aussi des emprunts évidents au spaghetti (zooms, ralentis, dilatation du temps, morts cruelles et sadisme), alors que le choix de vedettes renvoie au classicisme. De cet assemblage hétérogène naissent quelques plans surprenants (la mort du prêtre ou les Indiens surgissant du sol, par exemple) qui rendent attachant cette œuvrette inégale.

Le test DVD

© Sidonis Calysta

Les suppléments :



Outre la bande-annonce, le Blu-ray propose les deux habituels puits de sciences de la collection : en 20 minutes, Bertrand Tavernier explore divers aspects, en s’attardant malicieusement sur la douche de Raquel Welch ; Patrick Brion reprend partiellement des idées du précédent, mais c’est d’un œil plus favorable qu’il évalue le film (7 minutes).

L’image :



Une grande réussite que cette restauration : on a beau être attentif : hormis un léger grain dans les extérieurs et un tout petit parasite, l’image est impeccable.

Le son :



Les deux pistes (VO et VF) sont habilement nettoyées : les dialogues sont limpides et la musique pétaradante.

© Sidonis Calysta