Mort de la romancière Mary Higgins Clark

News : Mary Higgins Clark a été assurément l’une des auteures de polar les plus populaires de ces cinquante dernières années, depuis son premier succès en 1975, La maison du guet, jusqu’à son ultime publication l’année dernière, En secret (Kiss The Girls And Make Them Cry), très imprégné du mouvement #MeToo, construit autour d’une histoire de harcèlement sexuel. Quarante-cinq ans de carrière dans l’écriture, des dizaines de romans vendus en tout à cent millions d’exemplaires, une volonté d’explorer par l’intermédiaire du fait-divers les tréfonds de l’âme humaine jusqu’à l’insupportable (la pédophilie dans son premier polar, par exemple), ont déterminé les caractéristiques d’une production abondante.

Au fil des années, pourtant, la mécanique du suspens est devenue une fabrique fondée sur des ingrédients à l’efficacité éprouvée : des chapitres courts, des situations stéréotypées, reposant fréquemment sur des crises existentielles, qui impliquent des protagonistes à la psychologie le plus souvent sommaire (on pense aux personnages féminins qui se divisent globalement entre les figures téméraires comme Sarah dans Nous n’irons plus au bois, et les idiotes intrinsèques, façon Jenny, l’héroïne d’Un cri dans la nuit).

La pauvreté manifeste de son style, qui ne lésine pas sur les clichés lexicaux, les redondances et les lourdeurs syntaxiques, n’en fait pas fondamentalement une référence du genre, mais plutôt une aimable conteuse, dont les textes ressortissent à l’infra-littérature. Mary Higgins Clark avait 92 ans.