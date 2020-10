Mort du comédien Sean Connery

News : C’est un acteur emblématique du cinéma britannique et l’un des plus célèbre comédiens de ces dernières décennies, qui vient de s’éteindre, à l’âge de 90 ans. Sean Connery fut évidemment révélé par le premier James Bond du septième art, réalisé par Terence Young, en 1962 : James Bond 007 contre Dr No. Il endossa le costume du célèbre espion au service de Sa Majesté à sept reprises, jusqu’à Jamais plus jamais, en 1983. Mais la carrière de Sean Connery excède largement ce rôle mythique : cet ardent défenseur de l’indépendance écossaise, anobli par la reine Élisabeth II en 2000, fut dirigé par les plus grands réalisateurs de son temps : Alfred Hitchcock (Pas de printemps pour Marnie, 1964), John Boorman (Zardoz, 1974), John Huston (L’Homme qui voulut être roi, 1975), Richard Lester (La Rose et la flèche, 1976), Richard Attenborough (Un pont trop loin, 1977), Brian De Palma (Les Incorruptibles, 1987). Ce dernier film lui permit de remporter l’Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle.

On se souvient également de son incarnation du colonel Arbuthnot, dans le long métrage multi-récompensé de Sidney Lumet, Le Crime de l’Orient-Express, en 1974. On se rappelle aussi son inoubliable rôle de l’opiniâtre Guillaume de Baskerville dans l’adaptation, par Jean-Jacques Annaud, du roman d’Umberto Eco, Le Nom de la rose, en 1986, qui obtint à la fois un grand succès public et critique et lui valut le BAFTA du meilleur acteur, récompense qu’il obtint également pour À la poursuite d’Octobre rouge (1990) de John McTiernan. En 1989, de manière facétieuse, il jouait le père d’Indiana Jones dans le délicieux Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg.

Parfois, Connery s’est contenté d’apparitions mémorables dans des productions pas toujours réussies : on mentionnera notamment son caméo dans Robin des Bois, prince des voleurs, en 1991. En revanche, on oubliera ses prestations aux côtés de Christophe Lambert dans les deux Highlander de sinistre mémoire.

Le comédien avait conclu sa carrière par La Ligue des gentlemen extraordinaires, le film de science-fiction réalisé par Stephen Norrington, sorti en 2003. Il avait ensuite annoncé sa retraite et vivement critiqué le fonctionnement du cinéma hollywoodien.

Sean Connery avait été honoré par l’American Film Institute Life Achievement Award en 2006. L’acteur s’est éteint dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, à l’âge de 90 ans.