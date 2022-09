Mort du photographe, peintre et réalisateur William Klein

News : Après des études de sociologie aux États-Unis, William Klein s’expatrie à Paris et suit des cours à la Sorbonne. Il trouve très vite sa voie dans la photo, après s’être essayé à la sculpture et à divers arts plastiques. Photographe attitré du magazine de mode Vogue en 1954, il innove en utilisant le grand angle et le téléobjectif, tout en faisant descendre les modèles dans la rue. Klein revient parfois travailler dans sa ville natale, où il crée un « journal photographique » qui révèle un style subversif et une aptitude à s’approprier le paysage urbain (panneaux publicitaires, néons lumineux…). En 1958, l’artiste se tourne vers le cinéma, avec le court métrage Broadway By Night, expérimentation pop visuelle et sonore.

Aux grands magasins © RTF

Il tourne aussi des documentaires pour l’ORTF, filmant Simone Signoret dans Aux grands magasins, pilote de la série Les femmes aussi conçue par Éliane Victor. Son film le plus célèbre demeure toutefois le long métrage de fiction Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? (1966) : cette satire des médias et de la mode deviendra culte avec le temps, malgré un accueil mitigé et un échec commercial initial. Une brochette d’interprètes réputés y entoure l’actrice et modèle Dorothy McDowan, de Jean Rochefort à Delphine Seyrig en passant par Sami Frey, Fernando Arrabal ou Alice Sapritch. L’œuvre obtient le Prix Jean Vigo et permet à Klein de mener à terme d’autre projets de cinéma. Parmi ceux-ci, on peut citer le collectif Loin du Vietman (1967, coordonné par Chris Marker), la comédie Mister Freedom (1968) ou les documentaires engagés Muhammad Ali The Greatest (1964-74) et The Little Richard Story (1980).

Muhammad Ali the Greatest © Films Paris-New York

Il filme également le tournoi de Roland-Garros dans The French (1981), le danseur Jean Babilée dans Babilée 91 (1992), ou l’oratorio à travers les États-Unis dans Le Messie (1999). En même temps, William Klein se donne d’autres défis artistiques, synthétisant ses travaux de réalisateur, photographe et peintre dans des « contacts peints » à la fin des années 80. S’il rend son œuvre accessible grâce à l’édition, il n’en demeure pas moins un pilier des galeries d’art, représenté entre autres par Polka Galerie (Paris) et Howard Greenberg Gallery (New York). Le Centre Pompidou ou le MoMa ont pleinement intégré ses œuvres, en parallèle à de nombreuses expositions dans des lieux internationaux incontournables, du Foam d’Amsterdam à la Galerie Le Réverbère de Lyon, en passant par le Totem de Londres. William Klein est décédé le 10 septembre 2022 à l’âge de 94 ans.