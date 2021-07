Mort du réalisateur et producteur américain Richard Donner

News : Auteur de nombreux divertissements filmiques populaires, le réalisateur et producteur américain Richard Donner est mort à l’âge de 91 ans, le 5 juillet 2021. D’abord acteur sans succès, il s’oriente vers une carrière de metteur en scène, travaillant pour la télévision (il signera un épisode de la célèbre série Au nom de la loi, avec Steve McQueen), avant de signer son premier long métrage, X-15, en 1961, avec David McLean et Charles Bronson. La reconnaissance viendra quinze ans plus tard, avec le film d’horreur La Malédiction (1977), sorti quelques années après L’Exorciste, dont il s’inspire indéniablement. Le triomphe commercial et critique de Donner advient en 1978 : le premier épisode de la saga Superman révèle Christopher Reeve et engendre des recettes supérieures à trois cents millions de dollars.

Les années 80 seront tout aussi prolifiques pour le réalisateur, qui dirige le film d’aventures Les Goonies (1985). Produit par Steven Spielberg, ce long métrage est devenu culte au fil des années. Dans un autre style, tout aussi divertissant, Donner signe le célèbre buddy movie L’Arme fatale (1987), avec Mel Gibson et Danny Glover. Le succès du film engendre une saga commercialement très fructueuse, si l’on excepte le dernier épisode, distribué en 1998, moins populaire que ses prédécesseurs.

Donner avait réalisé son ultime long métrage en 2006 (16 blocs, avec Bruce Willis). Il avait également produit Génération perdue (Joel Schumacher, 1987), Sauvez Willy 1 et 2 (1993 et 1995), ainsi que les Contes de la Crypte avec Joel Silver, David Giler, Walter Hill et Robert Zemeckis.

Le cinéaste est mort le 5 juillet, à l’âge de 91 ans.