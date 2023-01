Mort du réalisateur Paul Vecchiali

News : Paul Vecchiali commence sa carrière dans les années 1960, dans la mouvance de la Nouvelle Vague, après avoir fait des études à Polytechnique. Il occupe à ses débuts les fonctions de critique de cinéma et réalisateur, avant d’être également producteur (notamment d’Eustache et Akerman). C’est dans les années 70 que sa réputation d’auteur se consolide dans le cercle des cinéphiles. Vecchiali signe des films intimistes où l’on parle de peine de mort, passion amoureuse, maladie, prostitution ou rêves déçus, avec une volonté de se référer, en mode décalé, à un certain cinéma populaire des années 1930, allant de Jean Grémillon à Anatole Litvak.

Nicolas Silberg et Hélène Surgère dans Corps à cœur © Shellac

Femmes femmes (1974, avec Hélène Surgère et Sonia Saviange) est le film culte de cette période. Cette incursion dans le quotidien de deux actrices vieillissantes est révélatrice de son style, qui assume un certain kitsch et montre un désir de mélanger les genres, du mélodrame à la comédie musicale. L’œuvre est tournée entre L’étrangleur (1970, avec Jacques Perrin) et Change pas de main (1975), ouvertement pornographique. En 1977, Vecchiali monte sa propre société de production, Diagonale, qui permet, jusqu’en 1994, d’aider à financer ses propres projets mais aussi ceux d’autres réalisateurs en marge comme Jean-Claude Guiguet, Jean-Claude Biette et Marie-Claude Treilhou. Il atteint l’apogée de son art avec le drame romanesque Corps à cœur (1979). Mais son métrage le plus original et émouvant reste sans doute En haut des marches (1983). Tourné en hommage à sa mère, le film est interprété par Danielle Darrieux, son idole éternelle, qu’il considère comme « la plus grande comédienne du monde ». Le récit, à la narration déstructurée, aborde avec audace les thèmes du souvenir et la période trouble de la collaboration. En 1986, le réalisateur connaît son plus grand succès public avec Rosa la rose, fille publique, qui révèle Marianne Basler, avant de proposer sa vision des années sida avec Once More (Encore) (1988).

Edith Scob et Paul Vecchiali dans Le cancre © Shellac Sud & Dialectik

Les décennies qui suivent s’avèrent plus difficiles pour Paul Vecchiali dont plusieurs scénarios sont refusés par l’avance sur recettes, un problème qu’il traite en mode burlesque dans À vot’ bon cœur (2004). Toutefois, il publie une passionnante (mais très subjective) Encinéclopédie (2010). Et on lui doit encore quelques pépites filmiques comme Le cancre (2016) et Un soupçon d’amour (2020). À plus de 90 ans, le cinéaste aimait encore présenter des master class à l’occasion d’avant-premières ou de reprises de ses films. Paul Vecchiali est décédé le 18 janvier 2023 à l’âge de 92 ans.