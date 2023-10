Mort du réalisateur Terence Davies

Né dans une famille ouvrière de Liverpool, Terence Davies est formé à la Coventry Drama School puis à la National Television Film and School. Entre 1976 à 1983, il réalise un court métrage (Children, 1976) et deux moyens métrages (Madonna and Child, 1980 ; Death and Transfiguration, 1983), à connotation autobiographique. Les trois sont réunis dans The Terence Davies Trilogy (1983). Mais c’est son premier long, Distant Voices (Distant Voices, Still Lives, 1988), qui le fait véritablement connaître. Chronique familiale se déroulant sur une décennie, le récit se présente comme un assemblage de souvenirs d’enfance, avec un ton mélancolique et une utilisation originale de partitions musicales. Le film, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, obtient le Prix de la critique internationale du Festival de Cannes, avant de remporter le Léopard d’or au Festival de Locarno.

Dans la même veine, Une longue journée qui s’achève (The Long Day Closes, 1992) et La bible de néon (1995), tous deux en compétition à Cannes, confirment le style singulier d’un réalisateur dont les films peinent toutefois à dépasser l’audience du circuit art et essai. Espaçant les tournages, le cinéaste adapte Edith Wharton avec Chez les heureux du monde (2000), avant de réaliser le documentaire Of Time and the City (Cannes 2008, hors compétition), dans lequel il réitère son amour pour la ville de Liverpool. Il dirige ensuite Rachel Weisz dans The Deap Blue Sea (2011), puis signe Sunset Song (2015) et Emily Dickinson, A Quiet Passion (2016) qui rencontrent un écho limité. Le cinéaste effectue son grand retour avec Les carnets Siegfried (Benediction, 2021), biopic du soldat héroïque et poète Siegfried Sassoon, dont la sortie française est prévue le 6 mars 2024. Terence Davis est décédé le 7 octobre 2023 à l’âge de 77 ans.