Mostra de Venise 2022 : le palmarès

News. Après Chloé Zhao en 2020 et Audrey Diwan l’an passé, c’est une autre réalisatrice qui obtient le Lion d’or à la Mostra de Venise. La cinéaste américaine Laura Poitras gagne le prestigieux trophée pour All the Beauty and the Bloodshed, un documentaire consacré à l’artiste et militante new-yorkaise Nan Goldin. La réalisatrice française Alice Diop reçoit quant à elle le Lion d’argent pour le drame Saint Omer, par ailleurs honoré du prix du meilleur premier film. Parmi les autres lauréats figurent Cate Blanchett et Colin Farrell (prix d’interprétation) ainsi que Jafar Panahi : le réalisateur iranien, actuellement emprisonné dans son pays pour des raisons politiques, remporte Prix spécial du jury avec le thriller romanesque Aucun ours.

Compétition officielle

All the Beauty and the Bloodshed © 2022 Praxis Films. Tous droits réservés.

Lion d’or du meilleur film : All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras (États-Unis)

Lion d’argent - Grand Prix du Jury et Lion du futur - Meilleur première œuvre : Saint Omer d’Alice Diop (France)

Lion d’argent - Prix de la meilleure réalisation : l’Italien Luca Guadagnino pour Bones and All

Prix d’interprétation féminine : l’Australienne Cate Blanchett Tàr de Todd Field

Prix d’interprétation masculine : l’Irlandais Colin Farrell pour The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : l’actrice canadienne Taylor Russell pour Bones and All de Luca Guadagnino

Prix spécial du jury : Aucun ours de Jafar Panahi (Iran)

Prix du meilleur scénario : The Banshees of Inisherin de l’Irlandais Martin McDonagh

© Biennale de Venise 2022

Orizzonti (jury présidé par la réalisatrice espagnole Isabel Coixet)

Prix du meilleur film : World War III de Houman Seyyedi (Iran)

Prix de la meilleure réalisation : Tizza Covi et Rainer Frimmel pour Vera (Autriche)

Prix spécial du jury : Chleb i sól de Damian Kocur (Pologne)

Prix de la meilleure actrice : L’Italienne Vera Gemma pour Vera de Tizza Covi et Rainer Frimmel

Prix du meilleur acteur : L’Iranien Mohsen Tanabandeh pour World War III de Houman Seyyedi

Prix du meilleur scénario : Fernando Guzzoni pour Blanquita (Chili)

Prix du meilleur court-métrage : Snow in September de Lkhagvadulam Purev-Ochir (Mongolie)

Venice Short film nomination for the European Film Awards 2022 : Snow in September de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Prix spéciaux

Prix du premier meilleur film - Prix Luigi De Laurentiis : Saint Omer de Alice Diop (France)

Prix du public Armani Beauty : Nezouh de Soudade Kaadan (Syrie)

Prix Venice Classics pour le meilleur film restauré : Koroshi no rakuin (Branded to Kill) de Seijun Suzuki (Japon)

Meilleur documentaire sur le cinéma : Fragments of Paradise de Katie Davison (États-Unis)

Queer Lion : Skin Deep de Alex Schaad (Allemagne)

Lion d’or d’honneur pour la carrière : L’actrice française Catherine Deneuve et le réalisateur et scénariste américain Paul Schrader

Cartier Glory : Le réalisateur américain Walter Hill pour l’ensemble de sa carrière

Prix Campari Passion : la costumière américaine Arianne Phillips

Prix FIPRESCI (Fédération internationale de la presse cinématographique) :

Compétition : Argentina, 1985 de Santiago Mitre (Argentine)

Orizzonti : Autobiography de Makbul Mubarak (Indonésie)