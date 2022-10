Outlaws T.1 : Le cartel des cimes - Chabbert, Runberg - la chronique BD

Résumé : Sur l’astroport de Lugmila, des réfugiés transitent à bord de cargos, et nombreux sont ceux qui échouent aux mains du Cartel des cimes, ravis d’avoir une main d’œuvre sacrifiable et corvéable. Parmi eux, une humaine, nouvelle race acceptée de la fédération...

Critique : On avait quitté Caleb et la série Orbital après huit épisodes haletants, et l’on n’imaginait pas retourner dans ce monde de science fiction dans la peau d’un autre personnage, en l’occurrence la sœur du héros originel. Ce spin-off a pour cadre non pas la fédération galactique et ses bureaux mais une planète perdue et gangrenée par le crime, avec une troupe qui exploite la misère de multiples autres mondes. Sillage avait déjà traité ce concept en BD – et on peut citer Andor pour la galaxie Star Wars – avec l’objectif de mettre en lumière des acteurs habitués à l’ombre, de donner des destins tragiques de banalité, de mettre en scène des petits criminels plutôt qu’un grand méchant. Outlaws met en scène une héroïne qui ne dit pas grand chose et qui ne cherche pas l’intégration, mais qui brille par ses justes défauts.

© Dupuis / Chabbert

C’est Eric Chabbert qui prend la relève. La continuité avec la série principale est bluffante, tant l’on retrouve ces tons blanc-brun-ocre qui colorent de tristes extraterrestres. Les mines sont déconfites, les décors puisent dans des endroits souterrains, mais la violence n’est jamais farouche, elle ne crève jamais les pages. Que ce soit des brimades ou des morts, les obstacles ne cessent de s’amasser mais on persiste à y croire, à chercher la lumiereau bout du tunnel, et le dessin amène cela à chaque page.

© Dupuis / Chabbert

Spin-off plein de promesses sur l’envers criminel de l’univers d’Orbital, Outlaws mélange polar et science-fiction pour enrichir une saga qui a déjà fait ses preuves.