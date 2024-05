Madame porte la culotte - George Cukor - critique

Résumé : Un homme (Tom Ewell), sortant d’un building new-yorkais, est suivi à distance par une femme (Judy Holliday) qui semble inquiète. Quand il pénètre tranquillement dans un autre immeuble, elle lui emboîte le pas en sortant un revolver de son sac à main.

Critique : Arrivée à l’étage où s’est rendu l’inconnu, la femme tire à travers la porte, puis rentre dans l’appartement, le blessant et effarouchant une autre femme en tenue légère. On apprend, après son attestation, que Doris Attinger, a voulu mettre un terme aux infidélités répétées de son mari. Adam Bonner (Spencer Tracy), substitut du procureur, va être changé de l’affaire. Son épouse Amanda, féministe convaincue et avocate, va, un peu par provocation, proposer à Doris de la défendre.

Malgré un début dramatique et quasi documentaire (la poursuite dans New York), il est vite évident que l’on est ici face à une comédie basée sur les chamailleries du couple Bonner.

Que l’on ne se fie pas à son titre français idiot, ce film élégant et malicieux dont le titre original est une référence biblique, est en quelque sorte une œuvre féministe avant l’heure. Le couple Katharine Hepburn/Spencer Tracy, très lié dans la vraie vie comme à l’écran, avec une verve brillante, excelle dans la représentation des disputes conjugales qui, on le sait par avance, finiront en happy end.

Réalisée par George Cukor, ce long métrage, modèle de strewball comedy, est également doté de dialogues savoureux bien mis en avant par l’interprétation complice des deux acteurs principaux.

À noter que Tom Ewell, en mari adultère peu reluisant, incarnera quelques années plus tard le voisin tourneboulé de Marilyn Monroe dans l’inénarrable Sept ans de réflexion ("The Seven Years Itch") de Billy Wilder (1955).