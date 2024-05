Cannes 2024 : Michel Hazanavicius en compétition officielle

Résumé : Il était une fois une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron qui vivaient au fond d’une forêt polonaise. Pauvre bûcheronne se lamentait de ne pas avoir d’enfants. Il était une fois une famille juive, deux jumeaux nouveau-nés et leurs parents, qui se fit arrêter à Paris puis déporter vers le camp d’Auschwitz. Dans le train qui les emportait vers une mort certaine, le père fit un geste insensé. Dans un ultime et dérisoire espoir, il lança un de ses jumeaux hors du train. Un jour que pauvre bûcheronne regardait passer un train qu’elle croyait être de marchandises, un paquet en fut éjecté et tomba dans la neige. Comme un don du ciel, cette petite marchandise s’avéra être celle qu’elle attendait avec tant de ferveur. Une enfant.

– Scénario : Michel Hazanavicius, Jean-Claude Grumberg

– Distributeur : StudioCanal

– Avec les voix de : Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalydès

Michel Hazanavicius à Cannes

2011 : The Artist, Prix d’interprétation masculine pour Jean Dujardin

2014 : The Search, Compétition officielle

2017 : Le redoutable, Compétition officielle

2022 : Coupez !, Hors compétition (ouverture)

Après des débuts à la télévision, Michel Hazanavicius réalise son premier long métrage en 1999 : Mes amis est interprété par Yvan Attal et Serge Hazanavicius, frère du cinéaste. Puis le réalisateur connaît un gros succès avec OSS 117 : Le Caire, nid d’espions (2006) et OSS 117 : Rio ne répond plus (2009) qui s’inscrivent dans la meilleure veine de la comédie d’espionnage parodique, et dans lesquels il dirige ses deux interprètes fétiches, Jean Dujardin et Bérénice Bejo, qui est aussi son épouse. Michel Hazanavicius propose ensuite The Artist (2011). Ce récit en noir et blanc, hommage au cinéma muet, est sélectionné à Cannes avant de connaître un triomphe, de surcroît mondial ; le film est couvert de récompenses dont trois Oscars (meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Dujardin). S’il ne retrouve pas le succès avec The Search (2014) et Le prince oublié (2020), le cinéaste propose une désopilante démystification du mythe Godard dans Le redoutable (2017) et une savoureuse mise en abyme avec Coupez ! (2022). Il est président du conseil d’administration de la Fémis depuis 2019. La plus précieuse des marchandises est son quatrième long métrage en compétition officielle cannoise, et son premier film d’animation.