La collection Patte de mouche de retour

Résumé : Après plusieurs années d’absence et une activité en demie berne depuis quelque temps avant ça, la fameuse collection Patte de Mouche revient en pleine forme !

Le principe de cette collection, qui constitua aux débuts de la structure éditorial une force vive du catalogue, est simple : un format immuable pour chaque titre, petit (format A6) et constitué d’un faible nombre de pages (32), le tout imprimé en noir et blanc, ce qui permet aussi un prix de vente très abordable (3€). La facilité de fabrication de l’objet signe sa modestie éditoriale mais se trouve en concurrence avec la richesse des titres proposés. En effet, de grands noms de la bande dessinée livrèrent une ou plusieurs Patte de mouche tandis que de jeunes dessinateurs y firent leurs premières armes.

Et force est de constater qu’il y a autant voire plus d’esprit dans ces quelques petites pages que dans de nombreux romans graphiques qui s’étalent sur des centaines de pages. Même, pourrions-nous avancer que cette brièveté incite les auteurs à élaborer leurs récits autour d’une idée simple. Ce qui aurait été fastidieux, futile ou médiocre en un nombre foisonnant de planches, devient poétique, ironique, beau, en une forme condensée. Chaque patte de mouche nous entraine ainsi dans un univers singulier, à découvrir une expérience tantôt curieuse, tantôt lyrique, tantôt purement graphique, en tout cas qui nous plonge dans une création dense et fascinante.

Cette collection historique compte ainsi un très grand nombre de chefs-d’œuvre que beaucoup peuvent malheureusement avoir tendance à trop vite oublier à cause du format : comme s’il fallait être grandiloquent pour proposer des oeuvres éclatantes ! Ces petits albums tordent justement le cou à cette idée reçue et, si nous ne pouvons énumérer tous les ouvrages inoubliables qui y figurent, du moins pouvons-nous au moins rappeler certains titres comme La bombe Familiale de David B., Nous sommes tous mort de Lewis Trondheim et Jean-Luc Coudray, Jean qui rit et Jean qui pleure de Ayroles, Les aventures de la fin de l’épisode de Trondheim et Franck le Gall, ou encore Omelette de Jean-Christophe Menu ou Petit de trait d’Alex Baladi (diantre, qu’il est difficile de terminer une telle énumération).

Lewis Trondheim - L’Association

Si la collection semblait quelque peu abandonnée, force est de constater qu’elle revient en grande forme. Ce n’est pas moins de huit titres qui paraissent dans les mois à venir, et dans cette fournée, Trondheim se taille la part du lion. Il développe une nouvelle série autour du personnage de Richard, personnage très atta-chiant qui apparait dans les aventures de Lapinot. Ce format convient particulièrement à cet empêcheur de tourner en rond et l’on sent le plaisir de l’auteur à le faire évoluer dans cette temporalité courte qui le présente pour chaque titre dans une seule scène où resplendit ce qu’il peut avoir d’irritant. L’humour est régressif, les situations toutes plus crétines les unes que les autres, et la bêtise de Richard dépasse tout. Ce canidé est définitivement le petit démon qui dit tout fort ce que l’on est censé gardé tout bas, et il ne recule devant aucune bassesse ou comportement ridicule pour le simple plaisir d’avoir le dernier mot et de pointer, non sans mauvaise fois parfois, l’absurdité de l’autre : c’est un miroir crispant qui nous renvoie à nos contradictions. Il y a longtemps que nous n’avions vu Trondheim autant en forme, et qu’il nous fait autant rire !

Olivier Texier - L’Association

Chacune de ces nouvelles patte de mouche présente un condensé de la singularité des auteurs. Tofepi offre une nouvelle anecdote autobiographique aussi amusante que surréaliste, Olivier Texier développe un gag/principe narratif farfelu (comme à son habitude), trop long pour un strip mais trop court pour un album (parfait pour cette collection, et l’on espère sincèrement en lire d’autres), Nicolas Mahler livre un récit de voyage qui aurait pu figurer dans un album de Madame Goldgruber mais qui préserve par ce format l’intensité du souvenir, tandis que Troub’s dessine une fable animalière philosophico-écologique. Autant de titres originaux dans lesquels les auteurs semblent pleinement s’épanouir ! A ce prix-là, ce serait trop bête de ne pas se laisser tenter, et vivement la prochaine tournée !

Malher - L’Association

Tofépi - L’Association