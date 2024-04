Cannes 2024 : Kevin Costner hors compétition

News : Kevin Costner a déclaré après l’annonce de la présence de son film en sélection officielle cannoise : « Je tiens à remercier le Festival de Cannes d’inclure mon film Horizon, An American Saga dans sa sélection cette année. Cela fait maintenant vingt ans que je n’ai pas eu le plaisir de revenir sur la Croisette. J’ai attendu le bon moment et je suis fier de pouvoir dire que ce moment est venu. Horizon, An American Saga est une histoire qui a démarré il y a trente-cinq ans et je ne peux rêver d’un meilleur endroit que le Festival de Cannes pour révéler au monde le résultat d’une si belle aventure. Les Français ont toujours soutenu les films et cru profondément au cinéma. Autant que je crois profondément en mon film… »

Kevin Costner © 2024 Warner Bros. Tous droits réservés.

Kevin Costner avait débuté sa carrière au cinéma en 1981 mais sa période glorieuse se situe entre 1987 et le milieu des années 90. Il est alors, avec Mickey Rourke, l’acteur le plus en vue de sa génération et enchaîne les succès. Son rôle d’Eliot Ness dans Les incorruptibles (1987) de Brian De Palma est très remarqué et il est la vedette de plusieurs longs métrages importants dont JFK (1991) d’Oliver Stone et Un monde parfait (1993) de Clint Eastwood. Les réussites et succès se feront plus rares par la suite mais Costner atteint aussi une certaine notoriété en tant que réalisateur : il est l’auteur de deux westerns originaux et personnels : si Danse avec les loups (1990) triomphe et reçoit plusieurs Oscars, Open Range (2003) connaît un accueil plus tiède en dépit de la subtilité de son récit. Tourné entre ces deux films, Postman aborde le genre du drame de science-fiction. Revenant à l’inspiration westernienne, Kevin Costner propose avec Horizon, An American Saga une fresque sur les origines, les fragilités et la légende l’Amérique, à travers la conquête de l’Ouest. Aux côtés de l’acteur et réalisateur, le casting comporte les noms de Sienna Miller, Sam Worthington et Jena Malone.