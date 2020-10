Putain d’expo - hommage à la carrière de Renaud

Chanteur : Renaud

: Date de sortie : 16 octobre 2020

: 16 octobre 2020 Plus d'informations : Le site officiel

Le chanteur Renaud s’expose à la Philarmonie de Paris, du 16 octobre 2020 au 2 mai 2021.

Résumé : Bien que né dans une famille d’intellectuels et doué d’une réelle disposition pour l’écriture, Renaud Séchan n’a guère le goût des études. A dix-sept ans, il quitte l’école et trouve un emploi dans une librairie parisienne. Deux ans plus tard, il rencontre Patrick Dewaere qui lui propose de remplacer un comédien dans une pièce qui se joue au Café de la Gare à Paris. Il y fait la connaissance de Miou-Miou, Romain Bouteille, Henri Guybet et surtout de Coluche, grâce à qui il monte un groupe {Les p’tits Loulous} à l’existence éphémère. Il est alors remarqué par Paul Lederman, le producteur de Coluche, qui le pousse à se lancer dans une carrière solo. Il n’est guère enthousiaste, car c’est surtout une carrière d’acteur qui l’intéresse. Deux autres producteurs, Jacqueline Herrenschmidt et François Bernheim parviennent enfin à le convaincre d’enregistrer un premier album. {Amoureux de Paname} ne rencontre qu’un maigre succès. En 1977, {Laisse béton} le révèle au grand public.

News : Depuis quarante-trois ans, Renaud Séchan, plus connu sous le nom de Renaud, a vendu près de vingt millions de disques. Ses textes souvent subversifs, ses engagements politiques ou écologiques, son look de voyou débonnaire réjouissent les uns et énervent les autres, mais font incontestablement de lui l’un des chanteurs français les plus populaires. Il était donc temps que le monde culturel et musical lui rende hommage. C’est désormais chose faite, puisqu’à partir du 16 octobre 2020, la prestigieuse Cité de la Musique de Paris propose à ses visiteurs de se plonger (ou de se replonger) dans l’intégralité de la carrière de Docteur Renaud, Mister Renard.

Conçue par son frère, David Séchan, éditeur musical, et Johanna Copans, agrégée de lettres modernes qui a consacré sa thèse en doctorat à l’étude du langage poétiquement argotique de celui qui se surnomme lui-même « le chanteur énervant », cette exposition s’attache à mettre en lumière tout l’univers musical de cet auteur-compositeur-interprète singulier, entre imaginaire et réalité, à travers un parcours qui transporte le visiteur de ses débuts dans les cafés-concerts à ses derniers titres. Les décors de Gérard Lo Monaco (créateur attitré de l’artiste) dévoilent les multiples facettes du chanteur, de son goût pour l’enfance à son sens de la poésie, de ses révoltes à ses engagements. Des archives personnelles, des photos familiales, des maquettes de décors scéniques, des interviews et des documents audiovisuels (le public est invité à venir avec son smartphone et ses écouteurs pour accéder aux contenus multimédia) complètent cette rétrospective. La visite se poursuit au Musée de la musique avec une projection de Renaud en concert. Plus d’informations en cliquant sur le lien vers le site officiel.

Copyright F. Margerin

Galerie photos

Copyright F. Margerin