Résumé : Quand Lucie, meilleure amie du futur marié, apprend qu’elle devra coorganiser le mariage express de son ami avec Charlie, la sœur de la future mariée, elle s’attend à des disputes, pas à des papillons dans le ventre. Entre fous rires, imprévus et confidences inattendues, les deux jeunes femmes vont devoir conjuguer leurs différences pour faire de cette union un succès… sans laisser leurs cœurs s’emmêler.

Critique : Règle n°1 : Ne pas tomber amoureuse de l’autre témoin raconte la rencontre improbable entre Lucie et Charlie, deux femmes désignées témoins du mariage express de leurs proches. Ce qui devait être une simple mission d’organisation tourne vite en un jeu de regards, maladresses et sentiments naissants.

L’autrice maîtrise parfaitement l’art du dialogue naturel et de la situation cocasse. Avec humour et tendresse, elle explore la peur de s’engager, la découverte de soi et la force du désir qui échappe à toute logique. Les personnages sont attachants, réalistes, et d’une sincérité désarmante. On rit, on soupire, on s’attendrit à mesure que la complicité grandit entre elles.

Ce qui distingue ce roman, c’est son concept original : à chaque chapitre un peu plus “épicé”, le lecteur peut choisir entre une version pimentée ou romantique. Une idée ludique et inclusive, fidèle à la sensibilité de Samantha Feitelson, qui invite chacun à vivre l’histoire à son propre rythme.

C’est une lecture douce, rafraîchissante et résolument moderne. Une belle comédie de mœurs sur la liberté d’aimer, qui réussit à faire sourire autant qu’à émouvoir.