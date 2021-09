Roger Michell - mort du réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill

Né en Afrique du Sud, Roger Michell est formé à la télévision et au théâtre. Il fait ses premiers pas au cinéma en 1996 avec My Night with Reg. Deux ans plus tard, il s’intéresse au conflit irlandais dans Titanic Town, un drame qui suit le destin d’une femme de ménage de Belfast. 1999 marque un tournant dans la carrière de Michell : le succès de Coup de foudre à Notting Hill, dans lequel Julia Roberts et Hugh Grant tombent amoureux, le propulse sur le devant de la scène. Continuant sur sa lancée, il dirige la même année Ben Affleck et Samuel L. Jackson dans une grosse production américaine : Dérapages incontrôlés. En 2003, il revient à un registre plus intimiste en signant The Mother (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes), portrait délicat d’une sexagénaire qui tombe amoureuse d’un homme de trente ans son cadet. Par la suite, il se partage entre les studios anglais et Hollywood, dans des productions où il dirige des stars, comme Peter O’Toole dans Venus (2006), Harrison Ford dans Morning Glory (2011), ou Bill Murray dans le biopic Week-end royal. Son meilleur film est peut-être My Cousin Rachel, très bonne adaptation de Daphne du Maurier. En 2019, le mélodrame Blackbird réunit Susan Sarandon, Kate Winslet et Mia Wasikowska. Son dernier long métrage de fiction est la comédie dramatique The Duke (2020), avec Jim Broadbent et Helen Mirren. Roger Michell décède le 22 septembre 2021.

Filmographie

My Night with Reg (1996)

Titanic Town (1998)

Coup de foudre à Notting Hill (Notting Hill, 1998)

Dérapages incontrôlés (Changing Lanes, 2002)

The Mother (2003)

Délire d’amour (Enduring Love, 2003)

Venus (2006)

Morning Glory (2010)

Week-end royal (Hyde Park on Hudson, 2012)

Un week-end à Paris (The Week-End, 2013)

My Cousin Rachel (2017)

Blackbird (2019)

The Duke (2020)