Dérapages incontrôlés - la critique

Résumé : Gavin Banek (Ben Affleck) et Doyle Gipson (Samuel L. Jackson) n’auraient jamais dû se rencontrer. Le premier est un jeune et brillant avocat en pleine ascension, l’autre un homme d’âge mûr, ex-alcoolique, agent d’assurance en instance de divorce. Leurs trajectoires vont pourtant se croiser sur le chemin du tribunal, le temps d’un simple accrochage aux conséquences inattendues et disproportionnées.

Critique : Dérapages incontrôlés instaure un face à face entre deux hommes aux antipodes l’un de l’autre sans aucun manichéisme. Il n’y a pas d’un côté le bon, de l’autre le méchant. L’esprit retors du jeune loup, digne représentant de la société WASP, vaut bien celui du black abonné aux rencontres des alcooliques anonymes, qui, au fil de ses déboires, a perdu sa femme et ses enfants. S’ils ne sont pas égaux socialement, ils le sont dans la perversité.

Leur différence sociale est flagrante dans leur confrontation avec les juges. L’avocat part sûr de lui, certain de convaincre la cour avec ses documents irréfutables aux yeux de la loi, même si les signatures ont été extorquées à un mourant. Doyle Gibson, lui, sait qu’il a tout à prouver devant un tribunal. En dépit de son retour sur le droit chemin, le juge ne lui donnera pas sa chance pour vingt malheureuses minutes de retard. La justice est ainsi, elle n’accorde pas son indulgence à tous avec la même impartialité.



Les choses pourraient en rester là, si l’avocat n’avait pas perdu au moment de l’accident l’un de ses précieux dossiers. Par vengeance, Doyle Gibson refuse de le lui rendre et ce Vendredi saint va devenir le jour d’une effroyable guerre entre deux hommes sans scrupules, sans autre considération que leur propre intérêt. Et c’est là que se dessine l’argument choc de Dérapages incontrôlés, la fragilité de l’équilibre social.

Car en un jour, les règles de la vie en communauté se trouvent supplantées par une incroyable sauvagerie. Poussés à bout, les deux hommes oublient jusqu’à l’existence d’un contrat social et s’enlisent dans un rapport de force acharné. On entrevoit alors la dialectique entre l’ordre et le chaos : dans une société sans pacte social, le plus faible doit mourir dans l’indifférence générale. C’est vers cet implacable constat que tendait la première fin du film, coupée et retournée après les premières projections tests. La sacro-sainte morale hollywoodienne qui conclut la version définitive du film dilue hélas son impact.

Il n’empêche, Dérapages incontrôlés reste un très bon film qui, malgré un titre ambigu, fait frémir le spectateur avec une louable économie d’effets. Le choix des acteurs qui incarnent ces deux anti-héros peut surprendre mais se révèle très efficace : tenté par le mal, Ben Affleck semble moins fade et Samuel L. Jackson, dépouillé de sa dignité pompeuse, devient plus humain.