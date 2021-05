Rumilly-Vallières défie Monaco en Coupe de France

News : Qui connaissait Rumilly-Vallières, il y a encore quelques semaines ? Et pourtant, cette formation de National 2, équivalent de la très ancienne quatrième division, s’est hissée jusqu’à la demi-finale de Coupe de France. Ce soir, elle affrontera l’AS Monaco, au Parc des sports d’Annecy. Le onze savoyard a certes profité d’une formule exceptionnelle liée à la situation sanitaire : en 32es de finale, les clubs amateurs et professionnels ont évolué dans des tableaux séparés, de sorte que les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 se sont affrontées.

De son côté, Rumilly a rencontré AS Prix-lès-Mézières (N3), adversaire éliminé grâce à la séance des tirs aux buts. Puis, aux tours suivants, la chance ne lui a pas fait croiser les meilleures onze footballistiques de France, comme Lille, le PSG ou Lyon. Au contraire, c’est à un derby que les joueurs ont eu droit, contre Annecy (National), avant d’éliminer Le Puy Foot 43 (National 2) et Toulouse (Ligue 2).

Rumilly-Vallières rêve du destin de Calais, autre équipe amatrice qui avait accompli un formidable parcours et accédé à la finale de la compétition en 2000, après avoir éliminé, dans le dernier carré, les Girondins de Bordeaux emmenés par Micoud, Laslandes et Dugarry. Un autre exploit est-il possible, plus de vingt ans après ce mémorable événement sportif ? Réponse, ce soir.