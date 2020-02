Séries Mania 2020 : ça promet !

Une sélection moderne et cosmopolite

Martine Aubry a salué l’organisation d’un festival qui participe au rayonnement culturel de la capitale des Flandres. © Vincent Marcelin

Après le discours inaugural de Martine Aubry, maire de Lille, ce fut au tour de Xavier Bertrand de prendre la parole. Le président de région des Hauts-de-France usa de malice pour rappeler l’importance des troisièmes saisons dans le domaine des séries TV en invoquant en exemple Games of Thrones, Baron Noir, Friends ou encore Les Feux de l’Amour (oui, vous avez bien lu, Les Feux de l’Amour).

Plus sérieusement, la présidente de Séries Mania, Laurence Herszberg, a commencé par annoncer les grandes tendances de cette édition. « L’univers de la fiction a été ultra-dominé par les Etats-Unis pendant 50 ans », explique-t-elle d’abord. Avant de pointer limites du « Peak TV », c’est-à-dire la course aux séries produites par l’industrie américaine, qui a produit à elle seule près de 600 séries la saison dernière. Alors que le marché mondial de diffusion des séries reste trusté par les géants US du streaming, on assiste plutôt à un déclin de l’empire américain sur le plan de la production, explique Laurence Herszberg, avec de plus en plus de séries produites par Netflix à l’étranger. L’accent est donc donné cette année à l’international, avec plus de 53 pays représentés et, fait notable, la première série africaine sélectionnée à Séries Mania pour Wara (mis en scène par Toumani Sangaré et Oumar Diack de l’école Kourtrajmé). Le cru 2020 est aussi marqué par des sujets politiques dont l’actualité criante est portée par la littérature, avec par exemple le féminisme dans Laëticia, adaptation de l’enquête littéraire d’Ivan Jablonka, ou encore la montée des populismes évoquée par l’uchronie The Plot Against America, d’après un roman de Philip Roth. Ces thématiques seront par ailleurs abordées lors des nombreuses conférences de Séries Mania : citons 2019, année des supers héros engagés ?, animée par l’ASC (Association française des Critiques de Séries) ou encore Du réel à la fiction, dialogue croisé Télérama sur l’adaptation événements réels en séries de fiction.

Une programmation très éclectique

Pendant la séance de clôture sera diffusée en première mondiale la série britannico-néo-zélandaise The Luminaries, récit d’aventure fantastique et romantique sur fond de ruée vers l’or en Nouvelle Zélande avec Eva Green et Himesh Patel. La séance d’ouverture, en revanche, reste encore à déterminer.

Le jury de la compétition internationale sera présidé par l’écrivain et producteur américain Tom Perrotta. Nir Bergman, lauréat du Prix Spécial en 2019, l’actrice Caroline Proust et la romancière Karine Tuil, seront également de la partie. Pour la compétition nationale, le jury sera composé de différents journaliste de presse internationale (The Guardian, El Mundo). En tout, 483 séries ont été visionnées pour un total de 60 séries sélectionnées.

Le directeur artistique Frédéric Lavigne a donc dévoilé la sélection officielle divisée en 5 catégories :

Compétition internationale : 10 séries inédites ont été sélectionnées, des productions britannique, allemande, espagnole, danoise, israélienne ou encore chilienne avec El Presidente, œuvre qui retrace la chute de Joseph Blatter par Armando Bo (Oscar 2015 du Meilleur Scénario pour Birdman). A noter également la nomination de Dérapages, série française sur un cadre chômeur humilié interprété par Eric Cantona.

Compétition française : 6 séries françaises présentées en avant-première en présence de leurs équipes, parmi lesquelles Cheyenne et Lola, série policières tournée dans la région lilloise, ou encore Ils Etaient Dix, transposition des Dix Petits Nègres d’Agatha Christie dans un décor caribéen par le réalisateur de films d’horreur Pascal Laugier. Véritable ovni du festival, Moah, produite par OCS, est une série préhistorique sans dialogues ni musique, dans laquelle un homme tente d’échapper à l’emprise de sa tribu anthropophage.

Panorama international : ce prix décerné par le jury étudiant récompense des découvertes issues de France ou d’ailleurs. Parmi les nominés, on retrouve Lucky Day, série réalisée par les frères Vega dans le Pérou tourmenté des années 1980, pendant lesquelles un fan sosie d’un chanteur de salsa le remplace auprès du Président dictateur. Deux séries nordiques sont également à surveiller : 22 July, sur les réactions de la société norvégienne après les attentats d’Oslo en 2011 et The Minister, série politique islandaise sur un Premier ministre prônant l’intérêt général et la démocratie représentative.

Made in USA : apparition cette année d’une sélection de huit séries américaines inédites ou en avant-première de leur diffusion française. Y figure la série Looking for Alasca, produite par Hulu et adaptation du roman culte de John Green, Nos étoiles contraires. Signalons surtout la nomination de Godfather of Harlem par Chris Brancato (créateur de Narcos), biopic du parrain de Harlem aux prises avec la mafia italienne et le mouvement des droits civiques mené par Malcom X. Snopiercer, l’adaptation sérielle du film de Bong Joon-ho, sera aussi en compétition.

Pendant la nuit des comédies, le jury des lycéens aura à choisir entre plusieurs séries humoristiques telles que Derby Girl, 10 épisodes de 26 minutes produits par France tv Slash avec Chloé Jouannet, Everything’s gonna be okay, dramédie familiale de Josh Thomas ou encore Upright, série sur les suites d’un accident de la route dans le désert australien.

Compétition formats courts : une sélection de dix séries internationales dont les épisodes durent moins de vingt minutes.

voir la programmation complète ici

Des invités de marque

C’était sûrement l’annonce la plus attendue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on n’a pas été déçus. Chris Brancato sera présent à Lille pour présenter sa série Godfather of Harlem, de même que Giancarlo Esposito. Ce dernier, connu pour son rôle de Gustavo Fring dans Breaking Bad, sera également à l’affiche de la très attendue série en live-action The Mandalorian dans l’univers de la saga Star Wars. La réalisatrice Zabou Breitman, dont le film d’animation Les Hirondelles de Kaboul a connu un franc succès, honorera Série Mania de sa présence, comme Tomer Sisley (Largo Winch). Enfin, les festivaliers pourront rencontrer les équipes du Bureau des Légendes (Jacques Audiard, Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric), série à laquelle une Escape Game au Tripostal sera dédiée à l’occasion de la sortie prochaine de la saison 5, ainsi que de The Eddy, série dramatique musicale créée par Damien Chazelle et prochainement disponible sur Netflix.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture seront respectivement animées par Daphné Burki et Alex Vizorek, avec en ouverture la présence exceptionnelle du rappeur Lord Esperanza. En dehors de la sélection officielle, de nouvelles saisons inédites seront diffusées en avant-première à Séries Mania, notamment la saison 3 de Westworld (HBO) et la saison 2 de The Groom (YouTube Originals). Des projections seront aussi organisées dans des cinémas partenaires à Lens, Dunkerque, Tourcoing, Wallers-Arenberg et Amiens. De nombreux évènements exceptionnels sont prévus pendant la semaine : une projection spéciale de Friends pour les 25 ans de la Série, une soirée « Carte Blanche » animée par Arthus, une nuit Watchmen de 22h à 7h30 du matin, un concert Séries Mania Symphonie avec l’Orchestre National de Lille… Il y en aura pour tous les goûts.

En résumé, Séries Mania 2020 s’annonce sous le signe de l’engagement, de l’ouverture et de la fête. Vivement la suite !

Plus d’informations en cliquant sur le lien vers le site officiel.