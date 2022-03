The Dystopian Thing - Thomas Méreur - critique de l’album

Critique : Les amateurs de Thom Yorke apprécieront la référence dans le titre de l’album, en écho à celui du chanteur de Radiohead en 2019, Dystopian. A l’écoute, l’inspiration est évidente, mais Thomas Méreur parvient à personnaliser ses mélodies. Son but ? Inviter à la rêverie, pas seulement paisible, mais aussi celle qui dérange, titille ou perturbe.

La voix est présente dans tous les morceaux, contrairement au précédent album, comme pour mieux marquer la différence entre une inspiration venue des paysages et cette œuvre, davantage tournée vers l’introspection et la réflexion. La voix tombe dans les graves, enveloppée par des mélodies épurées, le tout délivrant une harmonie toujours très agréable à écouter. On ressent la recherche de légèreté, comme si, dans ce voyage vers les choses dystopiques, il suffisait de se laisser embarquer.

L’effondrement, la destruction, le réchauffement climatique sont autant de thèmes lourds que Thomas Méreur aborde donc avec une apparente légèreté. Mais la gravité du propos se retrouve dans les mélodies entêtantes, comme celles de Philip Glass. Par le rythme saccadé et répétitif de certains morceaux, Human, Devious Time ou encore Jéricho, le compositeur ne laisse pas venir le repos, mais le flux des pensées.

D’autres pistes semblent nous plonger vers des abîmes plus sombres, tels Unsaid ou Lost in Time, proposant un défi au temps et sans doute à la finitude des êtres.

L’album s’ouvre sur un morceau plus méditatif, By the sea, comme au temps de l’innocence : « we were young and free »…

Out of the dirt, plus plaintif, parle de la souffrance, de la douleur, de la destruction, avec des mots qui cette fois, tranchent avec la douceur des mélodies, forment un écho aux peines du monde.

Cet album nous emmène donc vers ces mondes qui cohabitent dans notre existence, tantôt agréables, tantôt effrayants, mais toujours fragiles. La sensibilité de l’auteur qui chante ses propres textes transparaît à chaque morceau, nous rappelant combien il faut parfois simplement prendre le temps d’écouter et d’explorer. Quoi de plus humain ?