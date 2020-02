Tout ce qu’on veut dans la vie - la chronique de l’album

Notre avis : Les mélodies sont légères, les rythmes planants ou langoureux. Les paroles simples évoquent l’amour, le temps qui passe et l’essentiel. Mais l’ensemble tombe un peu trop souvent dans une forme de facilité. L’écriture n’est pas très recherchée, il n’y a pas assez de travail sur les mots et trop de formules toutes faites : « mettre les pendules à l’heure », « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », « big brother »,...

"Danser sur les décombres" sort un peu du lot grâce à son "âme buissonnière", mais "Redevenir un être humain" nous répète ce qu’on entend tout le temps et partout : "les yeux rivés sur les smartphones", "moitié robots-moitié hommes" et les éternels couplets du genre. La façon basique de le dire n’apporte rien et c’est ennuyeux.

On pourrait attendre plus de maturité. On nous répondra peut-être qu’il faut de l’expérience pour arriver à la simplicité, mais le résultat est quand même assez décevant.

La voix de Louis Chedid est simple et sans fioriture. Pas vraiment de timbre particulier, ni de caractéristique propre. Elle a gardé sa jeunesse.

L’état d’esprit et l’univers des chansons font penser à celles de Maxime Le Forestier mais sans supplément d’âme, ce petit quelque chose en plus qui accroche, trotte dans la tête et s’appelle saveur.