Red Bird - Alexandre Laugier, Thomas Habibes, Houssam Adili - critique

Le 9 janvier 2026

Un film à petits moyens qui ne manque ni de tonus et de passion. Red Bird est une preuve manifeste que le cinéma indépendant français a de l’avenir devant lui.

Copyright Southfilms
Copyright Southfilms

  • Dexter75 9 janvier 2026
    Est-ce que le journaliste connait le réalisateur ? non car mettre 3 étoiles sous Prétexte qu’il y a de l’action et de l’envie...ça vole bien bas.
    à voir à lire, un bon film, c’est avant tout un film bien écrit et bien joué, hors nous sommes au fond du fond dans les 2 cas. On sent clairement que ce ne sont pas des acteurs professionnels dans l’ensemble et qu’ils sont mal dirigés. On peut avoir l’envie et la passion du cinéma et être dénué de talent. Tout sonne faux.
    Alors oui bravo aux réalisateurs et aux producteurs d’être aller au bout car ça ne doit pas être facile de financer un film sans aides mais il faut quand même rester objectif. Soyons gentil avec la mise en scène et les scènes d’actions pour le coup car sans budget, ça fait un peu kitch mais ça reste correct et on ne peut pas comparer aux films d’actions avec du budget. Mais pour le jeu d’acteur et l’écriture sans parler du choix de la musique qui sonne tellement ringarde, ce n’est pas une question de budget mais de talent et de gout.
