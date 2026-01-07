Red Bird - Alexandre Laugier, Thomas Habibes, Houssam Adili - critique

Le 9 janvier 2026
Un film à petits moyens qui ne manque ni de tonus et de passion. Red Bird est une preuve manifeste que le cinéma indépendant français a de l’avenir devant lui.
- Réalisateurs : Alexandre Laugier - Thomas Habibes - Houssam Adili
- Acteurs : Jean-Louis Tribes, Sabry Jarod, Thomas Habibes, Houssam Adili, Jean-Marie Paris, Chris Tomneer, Éric Delcourt, Anysia Deprele
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters, Action
- Nationalité : Français
- Distributeur : Southfilms
- Durée : 1h28mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 7 janvier 2026
Résumé : Max pansait les blessures de son père Alex lorsqu’il rentrait de ses missions secrètes sous l’identité du « Red Bird ». Aujourd’hui, son père étant mort dans des circonstances étranges, Max va remonter les pistes une à une pour trouver le ou les responsables, accompagné de son ami de toujours, Sam.
Critique : Le cinéma est une affaire de passion. Alexandre Laugier et ses deux acolytes, Thomas Habibes et Houssam Adili, ont décidé de s’engager sur un film d’action. Et pas n’importe quel film d’action, une histoire à la marseillaise qui rappelle les films noirs des années 1970 où il est question de trafic de drogue, flics corrompus, vengeance et amitié. Simple circonstance fortuite dans un contexte médiatique général où le narcotrafic remplit les pages des journaux ? On n’est pas sûr. Et pourtant, le film échappe miraculeusement aux stéréotypes du long-métrage de banlieue où les comédiens assommeraient l’écran de verlan. Ici, les méchants sont en costard, et les gentils ont des allures de voyou.
Amour-eux ne nous avait pas vraiment convaincus. Ici, le réalisateur, également distributeur, producteur et même compositeur, offre un scénario plus abouti. On perçoit dès les premières séquences le plaisir des metteurs en scène à tourner une histoire, même avec des modestes moyens, mais beaucoup d’ambition. Il faut dire que la lumière, l’étalonnage et la photographie compensent admirablement la pénurie de ressources. Le spectateur sent que les acteurs éprouvent une véritable satisfaction à jouer cette histoire, dans un contexte où trop souvent ce genre cinématographique incombe à quelques gros distributeurs ou producteurs. La mise en scène s’autorise même quelques cocasseries dans les luttes entre les protagonistes, qui rappellent le meilleur des films de karaté, quand les coups semblent faire très mal.
- Copyright Southfilms
Red Bird raconte d’abord la détermination de jeunes créateurs français à donner vie à un cinéma indépendant de bonne tenue. La testostérone sent à plein nez dans cette enquête où les interprètes se donnent à cœur joie dans les combats qui les opposent à leurs ennemis. On sent l’influence des séries américaines de gangsters, avec le soutien d’une guitare électrique qui amplifie la dimension à la fois joviale et sombre. Les trois réalisateurs ne cachent pas leur passion pour les cascades, deux d’entre eux se drapent s’adonnent dans la peau de leur personnage et s’adonnent avec plaisir à cette traque infernale. Il y a en tout cas une volonté sincère des réalisateurs de donner chair à une histoire écrite, qui ne manque ni d’humour ni de punch.
Certes, le long-métrage souffre de quelques défauts dans l’écriture ou le jeu des acteurs. Mais Red Bird ne manque ni d’ingéniosité, et encore moins de passion. La prochaine étape sera de convaincre des télévisions de financer les projets cinématographiques d’Alexandre Laugier, de Thomas Habibes et Houssam Adili, dont on ressent le goût des séries et jeux vidéos. Red Bird est un film habité, intègre et rempli de promesses.
Dexter75 9 janvier 2026
Est-ce que le journaliste connait le réalisateur ? non car mettre 3 étoiles sous Prétexte qu’il y a de l’action et de l’envie...ça vole bien bas.
à voir à lire, un bon film, c’est avant tout un film bien écrit et bien joué, hors nous sommes au fond du fond dans les 2 cas. On sent clairement que ce ne sont pas des acteurs professionnels dans l’ensemble et qu’ils sont mal dirigés. On peut avoir l’envie et la passion du cinéma et être dénué de talent. Tout sonne faux.
Alors oui bravo aux réalisateurs et aux producteurs d’être aller au bout car ça ne doit pas être facile de financer un film sans aides mais il faut quand même rester objectif. Soyons gentil avec la mise en scène et les scènes d’actions pour le coup car sans budget, ça fait un peu kitch mais ça reste correct et on ne peut pas comparer aux films d’actions avec du budget. Mais pour le jeu d’acteur et l’écriture sans parler du choix de la musique qui sonne tellement ringarde, ce n’est pas une question de budget mais de talent et de gout.