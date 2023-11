Vice Versa, un retour plein d’émotions

News : Une bande-annonce de Vice Versa 2 (Inside Out 2 en anglais) est sortie le jeudi 9 novembre dernier. Une affiche a également été diffusée pour l’occasion. On retrouve nos personnages préférés (Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût) qui accueillent une nouvelle colocataire, Anxiété. Elle n’arrive pas toute seule puisque Envie, Ennui et Embarras seront également de la partie.

Meg Lefauve est de nouveau en charge du scénario. Un nouveau réalisateur remplace Pete Docter et Ronnie Del Carmen, Kelsey Man. Il a déjà travaillé chez Pixar puisqu’il est le scénariste du film d’animation Le voyage d’Arlo, ainsi de Party Central, un court-métrage dans l’univers de Monstres & Cie.

L’annonce du projet avait été annoncée lors de la D23. C’est un événement où les studios Disney dévoilent les nouveautés et leurs futurs projets. Cette année-là, le public avait appris le début de plusieurs projets comme Hopus Pocus 2, La maison hantée et vu une première bande-annonce pour La petite sirène en live action. Petit retour sur l’un des films les plus lucratifs du studio aux grandes oreilles.

Un triomphe commercial et critique

Avec ses huit cent cinquante-huit millions de dollars au box-office pour un budget de cent soixante quinze millions, le premier opus de Vice versa est un énorme succès pour Pixar. Le film reçoit même l’Oscar du meilleur long-métrage d’animation en 2016, ainsi qu’un Golden Globe. Les premières images du film ont été diffusées lors du festival international du film d’animation d’Annecy en 2014 et une projection du film a été organisée lors du Festival de Cannes. Aujourd’hui, il est considéré comme le meilleur Pixar de ces dix dernières années.

Ce film d’animation a la particularité de proposer un concept totalement original : donner une apparence aux émotions humaines qui sont à l’intérieur de notre tête. Pete Docter a relevé qu’il s’était inspiré du comportement de sa propre fille lors de son adolescence pour le film. Dans le scénario, l’héroïne âgée de douze ans déménage à San Francisco et elle doit s’adapter à une nouvelle vie. Plus on grandit, plus on voit la vie avec plus de gravité et de profondeur. Ce sont des thèmes très souvent abordés dans les films Pixar comme Toy Story avec la peur des jouets d’être abandonnés ou encore Là-haut quand Carl doit accepter le deuil de sa femme.

Un univers riche et original

Les animateurs ont interviewé de nombreux experts dans le domaine de la psychologie humaine. Actuellement, les scientifiques comptent plus de trente émotions pour l’être humain, mais le réalisateur a préféré réduire le nombre à cinq. Ce sont les émotions de base selon le classement de Paul Ekman, psychologue américain pionnier dans l’étude des émotions. Dans la première version du script, les personnages Fierté et Confiance étaient présents dans l’histoire, mais ils ont été supprimés lors de la réalisation.

Dans le concept créatif, le design des émotions a été réfléchi en fonction de leur caractère : lorsqu’elle apparaît, Joie a la forme d’une étoile et son corps est brillant. Pour Tristesse, le sien ressemble à une larme. Les concepteurs designers ont précisé qu’ils mettaient de la musique triste quand ils travaillaient sur son apparence. Peur a l’apparence d’un nerf à vif, Colère celle d’une brique et Dégoût celle d’un brocoli (ce que Riley déteste le plus). Pour cette dernière, les designers sont partis sur une apparence repoussante, comme celle d’une sorcière ou d’une vieille dame. Mais ils abandonneront vite le concept pour se concentrer sur une idée en particulier : le foulard. Quant au cerveau central, l’équipe s’est basée sur le fonctionnement d’une usine et le panneau de contrôle grandit au fur et à mesure pour illustrer le changement de mentalité de Riley.

Le doublage français est composé d’un casting quatre étoiles comme Charlotte Le Bon, Pierre Niney, Gilles Lellouche, Marilou Berry ou encore Mélanie Laurent, ce qui a contribué au marketing du film en France. On peut également retrouver Alexis Victor, un doubleur connu de Disney. Il a notamment doublé Nick le renard dans Zootopia, mais également Loki et Rocket Racoon dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Une suite très attendue

La nouvelle bande-annonce a été vue cent cinquante-sept millions de fois toutes plateformes confondues en moins de vingt-quatre heures. Elle dépasse le record détenu par La reine des neiges.

Dans le second volet, la scénariste a décidé de s’intéresser à la puberté, cette période de transition difficile que la jeune héroïne se prépare à traverser. Pour la voix d’Anxiété en VO, Pixar a choisi Maya Hawke, l’une des stars de la série Stranger Things. Amy Poehler, Diane Lane et Phyllis Smith seront de retour au casting vocal.

Si vous souhaitez revoir le premier volet de ce que l’on peut appeler désormais une saga, il est disponible sur Disney+ France. Quant à Vice Versa 2, il devrait sortir au cinéma le 14 juin 2024.