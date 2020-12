20th Century Boys . Perfect Edition . T.1 – Naoki Urasawa – chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : 1969. Dans leur base secrète, cachée au milieu des champs, Kenji et ses trois amis, Otcho, Maruo et Yoshitsune, inventent des histoires qu’ils consignent dans un cahier de prédictions. Ils se rêvent justiciers défendant le monde contre le mal et imaginent quels plans retors des méchants mettraient en œuvre pour détruire l’humanité… 1997. Kenji mène une vie tranquille en tant que gérant d’une supérette. Suite au suicide d’un ancien camarade de classe, il se retrouve mêlé aux agissements d’une mystérieuse secte dont le gourou se fait appeler « Ami ». Rapidement, il prend conscience que divers événements tragiques sont liés entre eux et que Ami cherche à réaliser les plans que lui et ses amis avaient imaginés 30 ans plus tôt, lesquels doivent aboutir aux derniers jours du 20e siècle et entrainer la fin du monde. Pire, Kenji constate que la secte a pris pour emblème le signe de ralliement qu’ils avaient dessiné lorsqu’ils étaient enfants et qu’Ami n’est donc pas un inconnu…

Lancée en 2000 par Naoki Urasawa et conclue en 2016 au bout de 22 tomes, 20th Century Boys fait partie des séries cultes du célèbre mangaka, qui en compte désormais bon nombre à son actif. On citera aussi Monster en référence, mais aussi Master Keaton, Pluto ou Billy Bat pour ne froisser aucun lecteur. Urasawa / Panini Pour ceux qui ne se sont jamais plongé dans une œuvre de Naoki Urasawa, les premiers chapitres peuvent s’avérer déroutants. En effet, l’une des caractéristiques du travail d’Urasawa est que le scénario ne s’offre jamais facilement à celui qui en tourne les pages. Maître du thriller, le mangaka multiplie les personnages, les lieux et les lignes temporelles pour nous égarer et mieux nous époustoufler lorsque les pièces du puzzle se mettent enfin en place. Chaque scène à son importance, et il n’est pas rare de revenir en arrière dans le livre pour en relire certaines lorsque, enfin, on en comprend le sens. 20th Century Boys ne fait bien entendu pas exception à ce schéma narratif. L’auteur navigue sur trois décennies et les protagonistes ont deux, voire trois itérations différentes (enfant, adolescent et adulte), multipliant ainsi les interactions et les liens entre elles. Urasawa / Panini Au-delà de sa faculté à entretenir le mystère et de réussir à nous captiver malgré l’incompréhension première, le talent de Naoki Urasawa s’exprime aussi dans sa capacité à représenter le Japon et à instaurer une ambiance. En multipliant les références culturelles, aussi bien à la musique, aux mangas, au cinéma, qu’à des événements historiques, il dépeint une société japonaise confrontée au monde, en pleine mutation, où l’ancien côtoie le moderne. Le fait que 20th Century Boy (sans -s) soit une chanson de T-Rex, vrai groupe de rock des années 1970, marque d’ailleurs clairement la volonté d’ancrer le récit dans la réalité. On retrouve également dans 20th CB plusieurs thèmes récurrents dans l’univers d’Urasawa. Tout comme dans Monster ou Billy Bat, des personnes ordinaires doivent prendre leur destin en main face au flot des événements. Où comme dans Pluto, le progrès et la robotique sont des acteurs à part entière. Enfin, tout comme dans le récent Asadora !, le fantastique fait des incursions dans le réel. Au final, s’il ne fallait lire qu’une œuvre du mangaka, qui serve de trait d’union, ce serait celle-ci. Urasawa / Panini C’est donc à l’occasion des 20 ans de 20th Century Boys que Panini a choisi d’en lancer une nouvelle édition, dite « Perfect » (sans doute pour se démarquer de l’édition « Deluxe » sortie en 2014). Cette intégrale sortie en 2016 au Japon compte 11 volumes doubles, que l’on retrouve en France aujourd’hui avec une nouvelle traduction (elle peut néanmoins surprendre lorsque l’on est habitué à lire « konbini » pour désigner les traditionnelles supérettes japonaises et que l’on croise « convini »). Vu l’épaisseur des ouvrages, le marque-page offert est par ailleurs appréciable. L’opportunité est ainsi donnée de découvrir ou redécouvrir ce classique multi-récompensé qu’est 20th Century Boys !

Feuilletez les premières pages de la BD : Découvrez la librairie de BD numérique aVoir-aLire avec Sequencity

416 pages - 16 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect





Galerie Photos