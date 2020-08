Le fabuleux destin d’Amélie Poulain - la critique

Résumé : {{L’argument :}} À la mort de son épouse, Raphaël Poulain a reporté toute son affection sur un nain de jardin. Déjà solitaire, sa fille, Amélie, s’est petit à petit coupée du monde pour se retirer dans son univers intérieur, plein de fantaisie et de mystère. Devenue une ravissante demoiselle, elle gagne sa vie comme serveuse dans un bar de Montmartre où se croisent toutes sortes d’originaux. Un soir, Amélie découvre par hasard, dissimulé dans le mur de sa salle de bains, un coffret contenant divers objets d’enfant. Au terme d’une petite enquête, elle identifie le propriétaire de ce trésor, lui restitue discrètement son bien et assiste, cachée, à sa légitime émotion. Forte de ce succès, la jeune fille décide de consacrer désormais sa vie au bonheur d’autrui, quitte à négliger le sien..

Critique : Premier long métrage français réalisé par Jean-Pierre Jeunet sans Marc Caro, avec qui il avait signé les toniques Delicatessen et La cité des enfants perdus, cette œuvre fut un succès planétaire époustouflant, titulaire de quatre César et nommée à l’Oscar du meilleur film étranger. À l’exception de quelques scènes (la mort d’Amandine Poulain, écrasée par le corps d’une suicidée défenestrée), l’auteur renonce à la noirceur et l’humour noir insufflés par son ex-collaborateur, et distille une gentillesse universelle, la bonne fée Amélie renonçant à son propre bonheur pour rendre à un quidam (Maurice Bénichou) un trésor d’enfant, rapprocher une vendeuse de cigarettes hypocondriaque (Isabelle Nanty) et un client sarcastique (Dominique Pinon), utiliser un subterfuge pour faire parvenir une lettre sentimentale à une concierge désabusée (Yolande Moreau), défendre l’employé souffre-douleur (Jamel Debbouze) d’un épicier irascible (Urbain Cancelier), ou bien encore faire subir un jeu de pistes à un collectionneur de photos d’identité jetées (Mathieu Kassovitz), avec qui elle trouvera l’amour... Comme à son habitude, Jeunet déploie un bric-à-brac de trouvailles techniques et visuelles, le situant quelque part entre Méliès et Disney : animation en paroles d’un personnage dans une photo, bulles de bandes dessinées incrustées sur les toits de Paris, accélérés soudains, le tout bercé par la très agréable musique de Yann Tiersen, sans doute le meilleur élément de l’œuvre.

Il serait vain de reprocher à Jeunet son manque de réalisme dans la vision de la capitale : son Paris n’est guère plus authentique que celui de Clair et Carné, de même que Jacques Demy recréait les villes de Nantes ou Rochefort, les greffant à son imaginaire. L’univers urbain d’Amélie Poulain est celui d’un album illustré pour adultes, où Montmartre serait fantasmé, les couloirs de métro aseptisés et les personnages pittoresques surgissant de chaque coin de rue, chaque table de troquet. On sera ici reconnaissant à Jeunet d’utiliser des comédiens savoureux qui ont chacun leur moment d’attention dans le récit, prolongeant la tradition des excentriques du cinéma français : Rufus en retraité neurasthénique trouve un emploi qu’aurait pu occuper naguère Saturnin Fabre, quand Artus de Penguern joue les écrivains ratés avec une mine que n’auraient pas désavouer Le Vigan ou Jean Tissier. Les limites d’Amélie Poulain résident plutôt dans ses qualités mêmes : un excès de brio, un montage trop haché, ou des gros plans complaisants, notamment sur le beau visage minaudant d’Audrey Tautou. Jeunet a du mal à dépasser l’esthétique publicitaire, ici élevée au rang de création artistique, et dont on a le manifeste dans les cinq premières minutes de l’histoire. Il manque la vision et le recul d’un Paolo Sorrentino pour transcender cette exubérance et dépasser le cap du bon divertissement sympathique.